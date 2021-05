Duivensportseizoen is in volle gang

Onze gemeente telt nog twee duivenverenigingen: S.V.E.L. in Edam en “De Stormvogels” in Edam. Tijdens het vliegseizoen worden de duiven op vrijdag ingekorfd voor de wedvluchten op zaterdag of zondag.

In kratten worden de ingeleverde duiven van de liefhebbers opgehaald met een vrachtwagen en naar de verschillende lossingsplaatsen in Nederland, België of Frankrijk gereden. De lege duivenkratten worden dan weer bij het clubhome van de duivenvereniging terug geplaatst.

In Edam is dat aan de Keetzijde (vlak bij het EVC-terrein) en in Volendam bij het clubhome van “De Stormvogels” bij de RKAV.