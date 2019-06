FC Konings winnaar KAJ-toernooi

Het Kees Rembrandt (KAJ)-toernooi is weer ten einde en na het nemen van de beslissende strafschoppen was Konings weer het sterkste team en moest Roofdieren genoegen nemen met de tweede plaats. De shoot outs om de derde plaats werd gewonnen door Paard in de gang.

De dag werd afgesloten met een geweldig feest in de kantine van de RKAV met medewerking van DJ Harry Zwarthoed.

De organisatie wil volgend jaar doorgroeien naar minstens twaalf ploegen en vraagt daarom of kandidaat teams zich willen melden bij Marco Kras, Jan Schilder of Kees Dorus.

Tevens wil de organisatie volgend jaar voor deelnemers van 45 plus een 7-7 walking football toernooi regelen, waarbij alle oude deelnemers hun oude ploegen weer tot leven kunnen brengen om een geweldig mooie dag te beleven.