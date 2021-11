FC Volendam klopt Den Bosch in aantrekkelijk duel

FC Volendam heeft de koppositie geconsolideerd, door de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch met 3-0 te winnen. In de beginfase zaten de Brabanders nog goed in de wedstrijd, maar in de laatste fase tot aan de rust en ook in de tweede helft ‘overpowerde’ de ploeg van trainer Wim Jonk de bezoekers. En had het net zo goed 6-3 kunnen worden

Door Eddy Veerman

Foto FC Volendam Fred Rotgans

De bezoekers waren als eerste dreigend, maar Roy Kuipers nam de bal niet goed mee. Het antwoord van Volendam kwam via een individuele actie van Daryl van Mieghem, maar die schoot vanuit de moeilijke hoek tegen de keeper. Het was de opmaat naar een levendige eerste helft. Toen Brian Plat de bij Den Bosch van een blessure teruggekeerde schutter Jizz Hornkamp kwijt was, kopte die gelukkig voor Volendam naast. De thuisclub begon zelf wederom onrustig en slordig aan de bal. Dat was tevens de verdienste van Den Bosch, dat zich ook een keer uitstekend onder de hoge druk van Volendam uit voetbalde en een schietkans kreeg namens Soufyan Ahannach. Filip Stankovic bracht redding.

Gaandeweg werd Volendam sterker aan de bal. Het resulteerde in een kansje voor Gaetano Oristanio en een buitenspelgoal van Robert Mühren, waarbij het nog maar de vraag was of Martijn Kaars ook daadwerkelijk in buitenspelpositie vertrok voordat hij Mühren bereikte. Vervolgens had de thuisclub zichzelf twee kansen moeten verschaffen, maar zowel Denso Kasius (vanaf rechts) als Kaars (koppend) hadden niet de finesse om de bal bij de vrijstaande Mühren te krijgen.

Op slag van rust viel alsnog de 1-0. Toen Kaars door de lucht werd ingespeeld, kwam Mühren als ‘derde man’ in beweging en de spits speelde vervolgens op het juiste moment met de juiste snelheid de diepgaande Oristanio aan, die uitstekend aan- en meenam en met links de bal langs de keeper schoof.

In de rust liet Jonk Martijn Kaars in de kleedkamer en Achraf Douiri viel in. Maandagavond gebeurde dat ook en toen maakte Douiri de enige en winnende goal bij en tegen Jong FC Utrecht. Nu had hij meteen na de pauze de inleiding tot de 2-0 op zijn schoen, maar gaf hij de bal verkeerd af. Volendam bleef vol voor de 2-0 gaan en zette Den Bosch onder druk. Een schot van Mühren in de tiende minuut werd met de voet gekeerd door doelman Van der Steen. Even later beukte de thuisclub de Brabantse defensie weer murw en na enkele achtereenvolgende gestrande pogingen belandde de bal voor de hongerige rechtervoet van Mühren en toen was het hard raak. Weer even later schoot Douiri op de voeten van de keeper.

Direct daarop leken Mühren en Van Mieghem met z’n tweeën op doel te gaan, maar laatstgenoemde liet zich met de bal aan de voet inhalen. In de 71e minuut werd het 3-0, toen Mühren nog net zijn rechter tegen de bal zette en de verre hoek vond. Daarna had het nog onbeperkt doelpunten kunnen regenen. Mühren nam de bal niet goed mee, Douiri en Kasius schoten op de keeper en aan de overkant miste invaller Preben Stiers een prachtige kans en had Stankovic een uitstekende reflex op de inzet van Kuipers.