FC Volendam slaagt er weer niet in wedstrijd over de streep te trekken

Voor de derde achtereenvolgende keer kwam FC Volendam op voorsprong – vrijdagavond tegen koploper Almere City FC zelfs twee keer – en voor de derde keer op rij kon het die niet vasthouden: 2-2. Trainer Wim Jonk kon er niet zoveel mee dat de neutrale toeschouwer een prachtige partij had gezien. ,,Toen we 2-1 maakten, dacht ik ‘nu hebben we ze’. We hadden grip, speelden op hun helft, hadden ze goed onder druk en zij konden dat niet belopen. Maar na die goal lieten we ons tóch weer terugdrukken naar onze eigen zestien en bleek dat enkele van ons het niet konden belopen. Je zag het gebeuren. Er stonden twee wissels klaar, maar toen viel de gelijkmaker.”

Door Eddy Veerman

Jonk zou op dat moment wederom een debutant (Sjors Kramer als rechtsback) brengen, Marco Tol terughalen naar het centrum en Alex Plat van daaruit naar het middenveld sturen, maar de bal bleef in het spel, bij een voorzet werd niet snel genoeg geanticipeerd en Plat had in het kopduel met de lange en sterke Verheijdt geen enkele kans (2-2), waar Tol wel meerdere luchtduels won.

Daar waar Franco Antonucci terug was van een blessure, moest Mike Eerdhuijzen geblesseerd afhaken. Volendam begon goed tegen de lijstaanvoerder, dat net als de thuisclub met positiespel probeerde tot kansen te komen, maar altijd een extra wapen heeft met aanspeelpunt Verheijdt als de lange bal moet worden gespeeld.

Hij had de Almeerders op voorsprong kunnen brengen, maar kon niet afdrukken, wat zijn collega aan de overkant – Samuele Mulattieri – wel deed. Bij een messcherpe counter werd de Italiaan gelanceerd door Antonucci, liet zich niet achterhalen en rondde prachtig af. Toen de Volendammers in defensief opzicht even niet dicht bij elkaar stonden, volgde een balletje tussendoor, liep Verheijdt sluw weg bij Alex Plat en viel de 1-1.

Volendam bracht zichzelf meerdere keren onnodig in de problemen met inspeelpasses door het midden, die in een Almeers been terechtkwamen. Dat overkwam Tol, Plat, doelman Joey Roggeveen, Dean James en ook diens vervanger meteen na rust Josh Flint. Telkens kwam de thuisclub met de schrik vrij. Zoals de bezoekers dat hadden, toen opnieuw Antonucci Mulattieri wegstak, de Inter Milaan-huurling met bal sneller was dan zijn bewakers, maar de afronding dit keer ondermaats was (recht op de keeper).

Het sterke spel van Volendam werd maar met één goal beloond: Jari Vlak legde aan en zag zijn schot met rechts in de verre hoek ploffen. Het bleek niet voldoende voor de winst, ook lagen er nog ruimtes en mogelijkheden. Boy Deul zag een schot net over gaan en liep zich op weg naar de 3-2 vast.

Jari Vlak had een tweeledig gevoel. ,,We waren dat half uur na rust beter, maar toch worden we teruggedrongen. Wat ook een kwaliteit van Almere is, met Verheijdt. Ze hebben nog maar één keer verloren en stonden niet zomaar bovenaan. Zonde, we hadden kunnen winnen.” Zijn goal bracht wel een lach op het gezicht. ,,Die had ik even nodig. Ik speelde zelf een goede wedstrijd en als je dan scoort, geeft dat helemaal een lekker gevoel.”

FC Volendam: Joey Roggeveen; Marco Tol, Alex Plat, Micky van de Ven, Dean James (46' Josh Flint); Jari Vlak, Samir Ben Sallam (82' Sjors Kramer), Francesco Antonucci (82' Zakaria El Azzouzi); Nick Doodeman (86' Giannis Iatroudis), Samuele Mulattieri (72' Martijn Kaars), Boy Deul.

Almere City FC: Michael Woud; Bram van Vlerken, Damon Mirani, Frederik Helstrup, Thibout Lesquoy; Tim Receveur, Faris Hammouti (55' Xian Emmers), Ryan Koolwijk; Mees Kaandorp, Thomas Verheydt, Oussama Bouyaghlafen (71' Illias Alhaft).