FC Volendam wint maar overtuigt niet

De koppositie werd ook in competitieronde nummer 21 geconsolideerd, maar de 2-1 zege in de derby met Telstar betekende de negende keer dat FC Volendam met één goal verschil won. De ploeg van trainer Wim Jonk, geteisterd door blessures en coronagevallen maar ook met een terugkerende Franco Antonucci, overtuigde niet en tot aan de laatste minuut was het billenknijpen.

Door Eddy Veerman

Vreugde FC Volendam Telstart Foto Fred Rotgans

Bij de thuisclub ontbrak de geblesseerde Brian Plat en begon Mike Eerdhuijzen op zijn plaats. Aan de linkerkant mocht Ibrahim el Kadiri starten en Josh Flint als linksback, bij afwezigheid van Dean James (corona), de reden waardoor ook Boy Deul en nieuwkomer Bilal Ould-Chikh ontbraken. De beginfase van FC Volendam deed zeer aan de ogen en legde allerlei tekortkomingen pijnlijk bloot. Aan de bal was er weer het onrustige spel. En al vroeg in de wedstrijd werd er weer uit een corner tegen gescoord: spits Glynor Plet – eigenlijk voor niemand te missen met zijn lengte – mocht helemaal vrij inkoppen. Even later bracht Mike Eerdhuijzen zijn ploeg in de problemen met een verkeerde afspeelbal. Rasheem Fernandes mocht ook ongehinderd uithalen van twintig meter en die pegel ging via de vingertoppen van Filip Stankovic op de lat. Toen Kevin Visser half ingreep, was er weer een kans voor de Velsenaren, maar eindigde de bal in het zijnet.

Aan de andere kant kwam Denso Kasius goed door, maar voor de zoveelste keer dit seizoen leek het wel of hij de vrij meelopende Robert Mühren niet zag. Om vervolgens de kans te verkwanselen. Aan de bal – Telstar zette hoog druk en durfde één-op-één te gaan staan – bleven er foute passes volgen en Volendam had geluk dat na een onderbreking van Telstar de pass op de wegsprintende Plet niet op maat was en Eerdhuijzen kon onderscheppen.

Pas na een half uur kwam Volendam écht dicht bij het Telstar-doel. Bij de eerste corner zorgde Gaetano Oristanio met een prachtige omhaal voor gevaar, maar tikte de keeper de bal over de lat. Uit de daaropvolgende corner van Daryl van Mieghem kopte Mike Eerdhuijzen fraai de gelijkmaker binnen. Door de omzetting die iets daarvoor werd gedaan (Eerdhuijzen als linksback en Flint als centrale verdediger) kwam Volendam beter onder de druk van Telstar uit.

In de 36e minuut was er de voorsprong voor Volendam, opgezet en fantastisch afgerond door Robert Mühren. De sluwe spits zat er goed tussen, ontfutselde de bal, ontsnapte, omspeelde een verdediger en liftte de bal uitgekookt door de benen van de uitkomende keeper.

Tijdens de rust bleef Calvin Twigt in de kleedkamer achter en kwam Walid Ould-Chikh binnen de lijnen. Die creëerde al snel zijn eigen schietkans, maar zag de keeper de bal tot corner verwerken. Mühren stond vervolgens een paar keer op het randje om te worden gelanceerd, maar dan kwam de bal niet of te scherp. Op het kwartier was er de terugkeer van de van Feyenoord gehuurde Franco Anontucci en werd ook Alex Plat ingebracht.

De bal ging meer van voet naar voet en van kant naar kant, maar ook een keer verloren waardoor Telstar met een tegenstoot gevaarlijk kon worden. Dat er meer ‘voetbal’ in de Volendamse ploeg zat, bleek uit de aanval in de 69e minuut, alleen had Oristanio er beduidend meer mee moeten doen dan zijn eigen poging, ook al zeilde die rakelings naast de paal. Daarna bleek de verdedigende kwetsbaarheid nog eens bij Volendam, waardoor Plet dé kans kreeg op 2-2, maar dit keer strandde zijn poging op de doellijn.

Mühren waagde op een breedtebal van Ould-Chikh geen onaardige schotpoging, maar zag op zijn beurt niet dat Ould-Chikh was doorgelopen en vrijliep. In de 83e minuut versnelde Antonucci en stuurde Mühren weg, die kapte uitstekend, maar de felle ingreep van voormalig Volendam-speler Jip Molenaar voorkwam de 3-1. De counter in de 89e minuut was typerend: Volendam ontsnapte met meer spelers, Mühren speelde Antonucci aan en die legde de bal terug, maar niet op maat. In de tegenstoot onderbrak Kasius met een ingreep een Telstar-counter.