Frooks Kerstfeest in twee sessies voor 260 kinderen

In de Jozef vonden woensdagmiddag twee sessies plaats van het Frooks Kerstfeest. Om 13.00 uur zaten in de fraai versierde zaal 180 kinderen en om 15.00 uur 80 jongens en meisjes. Die hadden allemaal bij binnenkomst een rode Kerstmuts gekregen. Omdat veel van de jonge FC Volendam-supporters in het oranje gekleed naar dit Kidsclub Kerstfeest waren gekomen kleurde de zaal oranje/rood.

Er was brood eten samen met spelers en technische staf van FC Volendam, een loterij met voetbalprijzen, waarbij er twee hoofdprijzen waren van “Mascotte van FC Volendam”, nieuw een wensactie waarbij Frooks Kerststerren werden uitgereikt en de winnaars van de kleurplatenwedstrijd. Dus een ware prijzenregen in de Jozef. Het slot van het Frooks Kerstfeest was een optreden van Peppino, die weer enkele onnavolgbare goochelacts uitvoerde.