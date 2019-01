Geslaagde laatste finale in De Seinpaal

Zaterdagavond vond voor de laatste keer een concert plaats in sporthal De Seinpaal: Game-Set-Match. De opbrengst van de kaartverkoop was voor Stichting CarMar. De zaal was goed gevuld en het veelkoppige publiek beleefde een mooi muzikaal feestje.

Om 19.00 uur begon DJ Michael Walthuis met het draaien van gezellige nummers. Om 20.30 uur betrad het Filantropisch Orkest Back Again het grote podium. De beste nummers van de concerten die in De Amvo zijn gegeven, werden deze avond gespeeld. Hierna was het de beurt aan de Flegmatieke Zonderlingen. Ook deze band zorgde voor een topsfeertje. Op het einde was er nog een verrassingsoptreden van Bill Duin en Nick Buter.