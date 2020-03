Handbal Dames 1 boekt belangrijke overwinning

De dames van Volendam begonnen nerveus aan de belangrijke wedstrijd tegen concurrent DSVD, in de degradatiepoule. Er werd veel uit de tweede lijn geschoten maar de meeste gingen mis of werden een prooi voor de uitstekende keeper van DSVD.

Met een teleurstellende achterstand van 13-15 werd de kleedkamer opgezocht. In de tweede helft was Sabrina van der Mast gelijk belangrijk met twee treffers, maar toch was het weer de ploeg uit Deurningen die een paar punten uitliep. Met nog een kwartier te gaan was het Volendam dat voor de eerste keer een voorsprong wist te nemen en het gaf die niet meer uit handen.

‘Het’ begon te lopen, alles ging erin en Volendam besloot de wedstrijd winnend met zeven punten verschil: 30-23. Een hele belangrijke overwinning om het behoud in de eredivisie, maar de strijd is nog niet gestreden.