Handbalfan uit Saoedi-Arabië haalt geveilde shirt Debbie Bont persoonlijk op

Peter Runderkamp nam vorig jaar op 7 juni deel aan de Alpe d’HuZes. De 4543 wielrenners, hardlopers en wandelaars haalden toen 11,3 miljoen euro op voor onderzoek naar kanker. De Volendamse slager organiseerde – om extra geld in te zamelen – een veiling met bijzondere items. Dat leidde onlangs tot een wel hele bijzondere ontmoeting.

,,Er is heel veel geld nodig voor onderzoek en de organisatie van Alpe d’HuZes hanteert een anti-strijkstokbeleid. Dat houdt in dat niemand er aan verdient”, vertelt Peter. ,,Om extra geld in te zamelen had ik een veiling georganiseerd met verschillende mooie items, zoals de voetbalschoenen van Robert Mühren, waarmee hij een penalty scoorde in de gewonnen Belgische bekerfinale met Zulte Waregem, een door de 3JS gesigneerde gitaar en een platina plaat van BZN. Maar ook een shirt van Debbie Bont van het Nederlands vrouwen handbalteam, gedragen op het WK 2017, waar zij de bronzen medaille wonnen. Het shirt, gesigneerd door het hele team, zou in bijzondere handen komen...”

De veiling eindigde vorig jaar eind maart, ruim voor Peter’s deelname. ,,En dat shirt werd gewonnen door Meshari Hassan, geboren in Koeweit en opgegroeid in Saoedi-Arabië. Ik dacht alleen maar: ‘Waarom? Waarom betaalt iemand uit Saoedi-Arabië meer dan € 400,- voor een shirt van een Volendamse handbalster die in Denemarken speelt? Waarom?”

,,Hij blijkt dus fan te zijn van het Nederlands dames handbalteam. En hij volgt alles. De interlands, maar ook de wedstrijden van hun clubs. Hij weet bijna alles van de handbalsters. Nadat hij het geld had overgemaakt, heb ik het shirt opgestuurd en daarmee was het voor mij klaar, zou je denken. Maar het liep anders. Het adres dat hij had opgegeven, bleek een soort van postbus te zijn, die hij alleen kon openen met een track and trace nummer. Maar dat hoorde ik pas toen ik het al had opgestuurd. Volgens de medewerker die mij had geholpen bij het versturen, was dat niet nodig.

Toen hij me dat via Messenger liet weten, zei ik dat het vanzelf terug zou komen naar mij, als het niet bezorgd kon worden.”

,,En dat gebeurde dus op 30 november. Ik had het shirt weer terug. Dus zocht ik weer contact via Messenger en bespraken we de mogelijk opties. Meshari gaf aan dat hij in 2019 naar Nederland wilde komen. Dus dan zouden we elkaar kunnen ontmoeten. Hij ging een wedstrijd van het Nederlands dames handbalteam bekijken, in Groningen. Daarna zou hij naar Amsterdam gaan en kon eventueel ook naar Volendam komen. Maar dat zou dan rond middernacht zijn. Dat vond ik niet echt ideaal.”

,,Dus gooide hij zijn hele schema om en ging een dag eerder naar Amsterdam, om zo op vrijdagmiddag tussen 12:00 en 14:30 in Volendam te zijn. Alles voor elkaar zou je denken.

Hij had echter veel vertraging en moest uitwijken naar Keulen vanwege slecht weer. Hij moest dus rechtstreeks naar Groningen om de wedstrijd niet te missen en kwam niet naar Volendam.

Het leek wel alsof het niet zo mocht zijn…”

,,Zijn volgende trip was gepland op zaterdag 13 april. Hij ging dan vanuit Swansea in Engeland, waar hij inmiddels studeert, naar Amsterdam om daar een wedstrijd te gaan bekijken. Daarna zou hij gaan slapen in Urk omdat hij veel van Nederland wil zien. Een dag later zou hij dan vanaf Eindhoven naar Denemarken vliegen om daar nog eens twee wedstrijden te gaan bekijken. Waaronder het team van Debbie Bont, in Kopenhagen.”

,,En op zaterdag had hij nog iets van twee uur vrije tijd waarin hij naar Volendam zou kunnen komen.

Uiteindelijk hebben we elkaar dus ontmoet in Café De Dijk en hebben daar ruim een uur met elkaar zitten praten. En daar heb ik, na ruim een jaar, eindelijk het shirt kunnen overhandigen. Hij was er, uiteraard heel erg blij mee en zei dat ik hem kon bellen als ik ooit iets uit Saoedi-Arabië nodig heb…”

Foto: Alpe d’HuZes-deelnemer Peter Runderkamp overhandigt het bijzondere veilingsitem aan Meshari Hassan.