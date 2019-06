Heropening van Cruyff Court

Ondanks het gure en regenachtige weer ging zaterdag de halve finale van het Cruyff Courts 6 vs 6-toernooi toch door op het vernieuwde Cruyff Court in het Siem Lutpark. In september 2007 werd het Cruyff Court geopend door de toenmalige wethouder Dorus Luyckx.

Na bijna 12 jaar is er nu een nieuwe kunstgrasmat op het veel gebruikte voetbalveld aangelegd. De officiële heropening vond zaterdag om 10.15 uur plaats door wethouder Vincent Tuijp en FC Volendam-trainer Wim Jonk in het bijzijn van Frook the Fox, de mascotte van de FC.

Op een respect-vlag in het doel, voorzien van alle handtekeningen van de jongens en meiden die aan de halve finales meededen, werd door de wethouder en Wim Jonk geschoten als openingsdaad en daarna kon het toernooi om 10.30 uur van start gaan.