Henk Veerman en ooit spelen voor FC Utrecht:

Het stond in de sterren geschreven

,,Toen ik gebeld werd door mijn zaakwaarnemer dat het rond was en ik bij Heerenveen wegreed, die anderhalf uur in de auto, dat was even mijn moment, toen had ik het moeilijk.” Achter de wens van Henk Veerman om ooit voor FC Utrecht te spelen zat immers een verhaal. Een verhaal dat door de directie van FC Utrecht met een grote mate van respect werd opgepakt. Zodoende werd het moment van de handtekening in De Galgenwaard er één van sport, sentiment en symboliek.

Door Eddy Veerman • Foto FC Utrecht





De carrière van Henk Veerman kan sowieso als een jongensboek worden gezien. Achter al zijn goals school namelijk een intrinsieke motivatie, gevoed door het plotse moment dat zijn (werk)maatje Jan Schilder overleed. Jan, ook een voetbaltalent, besloot op 2 november 2009 uit het leven te stappen. Hij was FC Utrecht-supporter en stond met grote regelmaat op de tribune (Bunnikside) in de Galgenwaard. Korte tijd na die dramatische zondagavond beloofde Henk aan de ouders van Jan en aan zíchzelf, alles te geven om de gezamenlijke droom die ze hadden – profvoetballer worden – alsnog te realiseren.

Via de zondag-1 en de zaterdag-1 van de RKAV Volendam kreeg hij een kans bij de FC, waar zijn contract niet zou worden verlengd. Totdat ‘Henkie’ er in een kwartier tijd vier maakte tegen het toen nog in de eerste divisie spelende Achilles’29. In plaats van terug te moeten naar de amateurs (FC Lienden) kreeg hij alsnog een contract bij de FC.

In februari 2015 toog hij onder meer met de vader van Jan, Kees Schilder, naar Friesland. Heerenveen trok de doelpuntenmaker aan, die al snel debuteerde die in de eredivisie. ‘Alle ballen op Henkie’. In 2018 werd hij ingelijfd door de Duitse Tweede Bundesligaclub 1.Sankt Pauli. Henkie werd een cultheld bij een cultclub in Hamburg. Ook daar viel hij op, maar in plaats van een langer verblijf in het buitenland koos hij toch voor de terugkeer naar Nederland, waar hij bij Heerenveen samen kwam te spelen met Joey Veerman.

Door een goede seizoenstart haalde de tandem Veerman & Veerman voortdurend de headlines van kranten, sites en sportprogramma’s. Totdat bleek dat Heerenveen een ploeg was die telkens op twee gedachten hinkte. Bij balverlies liepen de verdedigers al snel achteruit. Behoudens een schaars succesje bleken de Friezen tot niet zoveel meer in staat. ,,Het zat niet goed en dat hebben we bij de mensen van hogerhand neergelegd. Maar er werd niet ingegrepen”, zegt Henk daarover.

Dit seizoen begon ook nog goed, maar opnieuw kwam de klad er in. Waarbij een deel van de kritiek neerdaalde op die Volendamse tandem. ,,Die kritiek komt voort uit het feit dat de leiding van Heerenveen het maar liet doorsudderen. Vervolgens zag je steeds in de media dat ze bezig waren met een tweede spits en die was ook nodig. Dat is mij ook gezegd, maar ze brachten niet naar buiten hoe ze mij zagen en als het dan niet loopt, worden de belangrijke spelers het snelst te grazen genomen door media. Alsof de Veermannetjes er opeens niks meer van konden. Dat heeft me enorm gestoord. En ik moest wissel omdat ik niet hard genoeg werkte. Maar ik liep juist op mijn tenen. Het stond gewoon niet goed.” Pas toen Henk zelf besloot te vertrekken, werd in die dagen trainer Johnny Jansen uit zijn functie ontheven. ,,Er had eerder ingegrepen moeten worden.”

‘De manier waarop

FC Utrecht het

heeft opgepakt,

is magisch’

,,Ik was megablij toen mijn zaakwaarnemer belde, met het nieuws dat FC Utrecht me wilde. Dat was op zaterdag. Op zondag belden de trainer en technisch directeur Jordy Zuidam me al. ‘We gaan je halen’. En maandag was alles in kannen en kruiken. We waren al eerder zo dichtbij, maar toen ketste het nog af op de vraagprijs van Heerenveen. Toen waren we er allebei kapot van, bij Utrecht en ikzelf. Dat komt uiteraard ook door het verhaal dat er achter zit.”

Vorige week dinsdag werd de handtekening gezet en dat werd een emotioneel samenzijn. Henk: ,,Ik moest vooraf alle namen opgeven van de mensen die mee zouden komen. Kees Schilder was uiteraard ook mee. Plotseling sprak Jordy Zuidam even van vader tot vader en richtte zich tot Kees. Om hem vervolgens een FC Utrecht-shirt te overhandigen met daarop de naam van Jan. En het rugnummer waarmee ik speel: 18. Toen waren we even in tranen… Dat was een schitterend gebaar.”

Henk, die zelf twee keer bij een thuiswedstrijd van Utrecht was met Jan, maakte ook nog een foto op de Bunnikside. ,,Die supporters hebben het meteen op hun forum gezet. Dit blijft leven. Het blijft uiteraard ook een grote wond. Maar de manier waarop Utrecht het heeft opgepakt, is magisch.”

,,Dit is voor mij een gigantische stap hogerop: FC Utrecht haalt je gewoon weg bij Heerenveen. Dat wil wel wat zeggen. En de eerste paar dagen heb ik meteen geproefd hoe ze hier te werk gaan om iets te bereiken.” Afgelopen weekeinde viel Henk Veerman al even in tijdens de oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, zaterdag om half vijf is de match tegen Cambuur, in De Galgenwaard. Een deels gevulde Bunnikside zal hem verwelkomen.