Hype Sportgames Challenge groot succes

Afgelopen zondag was het dan zo ver. De Hype Sportgames, georganiseerd door Kim Plat. Alle sportscholen hadden de teams samengesteld en zij stonden te trappelen om aan de game of all games te beginnen.

Om 11.00 uur was het startschot o.l.v. Kim Plat en Inge Leeflang met een gezamenlijke warming up. Dit was alvast afzien, ook vanwege de zon die vol op het Marinastrandje stond te schijnen. Daarna splitsten de mannen en vrouwen zich op richting alle grote sportscholen in Volendam!

Om 15:30 uur was in Grand-Café De Dijk de prijsuitreiking met aansluitend een overheerlijke BBQ. De beker voor de heren ging naar B-Active. Bij de dames was de overwinning voor de dames van Body Results.