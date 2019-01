Uitverkiezing Ron Keizer voortvloeisel van topjaar ZVV Volendam

‘Je bent nieuwsgierig of je mee kunt met beste Nederlandse spelers’

Al decennia lang blijft het Volendamse zaalvoetbal een voedingsbron van het nationale team. Johan Mühren en Arjan Heerland, ze waren de laatste zaalvoetballers uit onze gemeente die voor het grote Oranje uitkwamen, tussen de vele spelers van vooral Marokkaanse afkomst. Keeper Jack Steur zit er aan te komen en zijn uitverkiezing voor Oranje Onder 22 is tevens te danken aan het uitstekende seizoen van ZVV Volendam. Daar plukt ook Ron Keizer de vruchten van, want de aanvaller werkte in Zeist een driedaagse stage af met het Nederlands team. Dat smaakt uiteraard naar meer. Vrijdagavond speelt de ZVV thuis tegen promovendus Eindhoven. ,,Die móeten we pakken”, zegt Keizer.

Door Eddy Veerman

Eerder dit seizoen ontving hij een uitnodiging voor een stage met Oranje. ,,Maar toen werden we met ZVV Volendam ingepland voor een tussenronde voor de beker en ging het helaas aan mij voorbij. Maar ik gaf wel aan dat ik het een eer vond. Nu deed zich weer de mogelijkheid voor om tijdens een driedaagse stage mee te lopen met het Nederlands team. Dat was lastig te regelen met werk als verkeersleider, aangezien we met een tekort kampen en alle roosters ver van tevoren vastliggen.”

,,Gelukkig waren er collega’s die bij wilden springen, zij vinden het ook bijzonder, dat ik deze kans krijg. En het was een mooie ervaring, om bij het team aan te haken.” Tot vorig seizoen was ZVV Volendam-trainer Hjalmar Hoekema de assistent van bondscoach Max Tjaden. ,,Dat maakt het misschien ook lastig, om dan een speler van Volendam aan te bevelen.”

Na afgelopen zomer legde Hoekema die taken neer. ,,Wij deden het vorig seizoen heel goed – werden derde – en dan kom je als speler eerder in het zicht bij het Nederlands team dan dat je in de eerste divisie speelt of tegen degradatie.”

Keizer, één van de drie voetbalbroers met Cees en Johan, zag een wens uitkomen. ,,Ik had het nog wel een keer gehoopt, met name na het succes van afgelopen seizoen, waarin je met je team voelt dat je niet onder doet voor de top van Nederland.”

,,En als je dan wordt uitgenodigd, vraag je je af of je tijdens die driedaagse écht mee kan komen met het niveau en of ze mijn kwaliteiten zijn als puntspeler. Ik was nieuwsgierig, hoe mijn kwaliteiten naar voren zouden komen met spelers waartegen ik steeds speelde in de eredivisie.”

De KNVB en bondscoach Max Tjaden zijn aan een campagne begonnen met de naam ‘Op weg naar een volle Ziggo Dome’. Keizer kent dat plan. ,,Dit is de voorbereiding op de WK-kwalificatie en ik volg wat er gebeurt. Het zou fantastisch zijn voor het Nederlandse voetbal als het WK van 2020 wordt bereikt. Ik heb het idee dat er een stijgende lijn zit in de kwaliteit van het zaalvoetbal. In verleden jaren trokken jongens naar België, voor de centen,. Nu nog maar eentje. Dat maakt de Nederlandse competitie beter en dat tilt ook andere ploegen naar een hoger niveau, kijk maar naar ons.”

De Volendammer hield een goed gevoel over aan de stage. ,,En de coaches waren zeer te spreken over me. Toen ze vroegen of ik beschikbaar zou zijn voor de WK-kwalificatiewedstrijden in Bulgarije, moest ik ze echter teleurstellen. Dat was over drie weken en zo kort vooraf kan ik geen week vrijaf vragen bij de luchtverkeersleiding. Aan de ene kant was het een mooi compleet, aan de andere kant persoonlijk een teleurstelling dat ik niet mee kan.”

,,Ik hoop natuurlijk dat ik straks in april, als er geoefend wordt tegen Moldavië, weer in beeld kom.” Tegen die tijd hoopt hij met ZVV Volendam ook in een flow te zitten. ,,De eerste seizoenshelft was wisselvallig. Vorig jaar viel het af en toe net goed, wonnen we soms met één goal verschil. Nu viel het op de cruciale momenten af en toe net verkeerd. Ik hoop dat we er vanaf vrijdag meteen lekker in komen.”