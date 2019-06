Volendamse kickboksers klaar om vechtersmentaliteit te tonen

‘Je moet geen watje zijn’

Tim Tel (14) en Sander Veerman (22) vechten zaterdagavond hun eerste kickbokswedstrijd. De Volendammers doen mee aan het evenement ‘Road2Victory’ dat wordt georganiseerd in sporthal Opperdam. In de afgelopen tijd zijn ze klaargestoomd door de ervaren kickbokstrainer Brian Lo A Njoe, om in topvorm aan de start te verschijnen. Tijdens de wedstrijd zullen de omstandigheden echter anders zijn. De aanwezigheid van zo’n 500 man publiek en wedstrijdspanning zullen de boksers voor een uitdaging zetten.

Door Laurens Tol

Tim en Sander, er wordt al zoveel gevochten in de wereld. Wat trekt jullie zo aan in het kickboksen?

Tim: ,,Het is de sport die mij aantrekt. Bij het spelen van voetbal kun je ook een tackle krijgen. Voor mij is er niet zo’n groot verschil tussen deze sport en kickboksen. Je tegenstander kiest er vrijwillig voor om aan de bokswedstrijd mee te doen. Er zit zeker geen agressie tegen de mens in mij. Als deelnemers hebben we respect voor elkaar. Er heerst geen vijandigheid onderling. In de ring wil je elkaar verslaan, daarbuiten gaan we prima met elkaar om. Regels zorgen ervoor dat het spel eerlijk gespeeld wordt. Negatieve emoties werken je alleen maar tegen. Je moet bij je techniek blijven en als je agressief wordt, gaat dat niet lukken. Dan verlies je eerder.”

Sander: ,,Het is nog wel afwachten hoe we met de wedstrijddruk zullen omgaan. Misschien kan ik er wel helemaal niet goed mee omgaan. Dat zou ook best kunnen. Door mee te doen, kom je erachter hoe je reageert in dit soort situaties. Toch denk ik dat het wel goed zal komen.”

Hoe bereiden jullie jezelf voor op deze wedstrijd?

,,Met onze trainer Brian Lo A Njoe werken we er al lange tijd naartoe. Samen met nog drie andere deelnemers trainen we in sportschool ‘B-Active’ van Brian van der Leest. Helaas is er op het laatste moment nog iemand afgehaakt door rugklachten. Dat is heel vervelend voor hem, want hij heeft zich net als ons een jaar in het honderd getraind. Ik houd er normaal gesproken van om in het weekend een borrel te drinken in de kroeg. Vanwege de voorbereidingen voor deze wedstrijd kan dit nu al twee maanden niet. Om in een voor mij meer gunstige gewichtscategorie terecht te komen, moest ik ook vijf kilo afvallen. Ik heb mijn hele leefstijl de laatste maanden behoorlijk omgegooid.”

Tim: ,,Je bent elke dag bezig met de komende wedstrijd. Voor mij was het vooral zaak om af te vallen door spierkracht te verminderen. Ik deed voorheen veel aan krachttraining, maar dat heb ik nu even moeten staken. Als je bokst, gebruik je natuurlijk ook wel spierkracht. Dit zijn echter andere spieren dan die je sterker maakt door krachttraining. Bij boksen gaat het meer om uithoudingsvermogen.”

Hoe bevalt dit trainingsschema?

,,Al een tijdje ben ik intensief bezig met kickboksen. In principe deed ik het al elke dag. Voor deze wedstrijd train ik wel wat anders dan normaal. Voorheen sloeg ik weleens een training over. Dat doe ik nu echt niet meer.”

Sander: ,,Het is trainen, trainen en nog eens trainen. Of je er zin in hebt, doet er niet toe. Als ik deze wedstrijd niet in het vooruitzicht zou hebben, had ik nooit zo vaak kunnen trainen. De motivatie voor zo’n zwaar schema is dan niet op te brengen. Road2Victory wordt nu voor de derde keer georganiseerd. De eerste twee keer heb ik niet meegedaan. Ik vond dat ik nog niet goed genoeg was. Toen ik voor het aankomende boksgala werd gevraagd, heb ik wel ‘ja’ gezegd. Ik train al drie jaar en wil nu eens zien of ik het écht kan. Of ik tijdens een wedstrijd overeind blijf. Tijdens de training houd je toch wat in, of wordt een duel gestopt als het echt heftig wordt. Tijdens de wedstrijd van komende zaterdag zal dat waarschijnlijk anders zijn. Mijn doel is dus om te zien hoe ik het er van afbreng als het voor het echie is.”

Wat is het niveau van de sporters waartegen jullie gaan boksen?

Tim: ,,Ik tref iemand die een jaar ouder is. In gewicht is hij wel twee kilo lichter. De categorie waar ik deel van uitmaak, is ‘jeugd onder de zestien jaar’. Sander en ik spelen allebei tegen mensen die ook voor het eerst aan een wedstrijd meedoen. Wij nemen deel aan de nieuwelingen-partijen. Deze wedstrijden vinden plaats aan het begin van het programma tijdens het kickboksgala.”

Sander: ,,Het is voor ons belangrijk om ervaring op te doen. Zoals gezegd, is het tijdens een wedstrijd allemaal anders. Daarom is het oneerlijk om tegen mensen te boksen die dit al vaker hebben meegemaakt. Die weten al hoe het is om onder wedstrijddruk te staan en wat ervoor nodig is om daar goed te presteren. De spanning en het spelen voor publiek zijn voor ons nieuw.”

Wat vindt jullie omgeving van de deelname aan deze kickbokswedstrijd?

Tim: ,,Mijn ouders vinden het geen probleem. Ik wil het zelf graag proberen om te zien of ik er wat mee kan bereiken.“

Sander: ,,Mijn moeder zegt wel: straks breek je nog wat! Moeders zijn nu eenmaal zo en dat hoort erbij. Zij komt ook niet kijken bij de wedstrijd, omdat ze niks heeft met deze sport. Mijn vader is wel geïnteresseerd en zal aanwezig zijn. Voor mij komt er ook een groep vrienden kijken. Zij zijn enthousiast over dit hele gebeuren en mijn deelname eraan.”

Wat kunnen jullie zeggen om mensen te enthousiasmeren die niks afweten van deze sport en nog nooit een wedstrijd gezien hebben?

,,Het mooie aan deze sport is dat het echt strijden is. Je kunt jezelf nergens achter verschuilen. Het op jezelf aangewezen zijn, maakt het boeiend. Als je er niet voor traint, dan ga je zelf de boot in. In een voetbalteam kun je bijvoorbeeld nog de keeper de schuld geven van een tegengoal. Tijdens een kickbokswedstrijd heb je tegenslag aan jezelf te wijten. Dit echte vechten trekt mij wel. Je moet heel hard kunnen trainen en een vechtersmentaliteit hebben. Het is belangrijk dat je wilt knokken. Kortweg: je moet geen watje zijn. Daar hoort bij dat je niet bang moet zijn om klappen te ontvangen. Als je dat niet kunt, dan kun je geen vechter worden.”

,,Tijdens de training merk je al of je daarmee om kunt gaan. Ik ken mensen die een mooie techniek hebben, maar niet van het echte vechten houden. Die rennen eerder weg dan te blijven staan. Zij weten heel goed hoe de sport werkt, maar hebben niet het idee van: ik ga even iemand grijpen. Dat heb je wel nodig om een goede vechtersmentaliteit te hebben. Om een sterke bokser te worden is dat heel belangrijk.”

Hebben jullie nog ambities voor de toekomst op het gebied van kickboksen?

Tim: ,,Ik wil kijken hoever ik ermee kan komen. Door mijn jonge leeftijd kan ik er misschien nog wat mee gaan bereiken in de toekomst. Een contract tekenen, of zoiets lijkt mij wel wat. Daarmee bedoel ik dat je in bepaalde competities terecht kunt komen, zoals ‘Glory' of ‘World Fighting League’. Dit zijn internationale kickboks-organisaties. Om hier terecht te komen, moet je heel veel trainen en vervolgens een groot aantal wedstrijden winnen. Op dit moment ben ik nog leerling van het Don Bosco College, dus heb nog even de tijd.”

Sander: ,,Voor mij is kickboksen erg leuk, maar wel als hobby. Het trainingsschema is namelijk moeilijk te combineren met mijn werk als timmerman. Een ster zal ik er toch nooit in worden, dus dan kan ik beter de prioriteit leggen bij mijn werk. Nu is het elke dag minimaal een uur trainen naast mijn normale arbeid. Dat valt af en toe niet mee. Ik kijk daarom eerlijk gezegd ook wel uit naar de periode na de wedstrijd. Dan kan ik weer wat leuke dingen doen met mijn vrienden, of soms wat rust nemen. Natuurlijk eerst nog volle bak ertegenaan komende zaterdag”, besluit Sander.

Foto: Tim Tel en Sander Veerman zijn klaar voor hun debuut: ,,Het is nog wel afwachten hoe we met de wedstrijddruk zullen omgaan.”