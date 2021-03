Jessica Schilder doorbreekt olympische impasse

De kwalificatie van atlete Jessica Schilder voor de komende Olympische Spelen in Tokio is ook voor stichting Ringen om Volendam een enorme stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Bestuurslid Dirk Tuip (ex-handbalinternational): “De progressie van Jessica heeft duidelijk gemaakt hoe op het oog simpele maatregelen een enorm effect kunnen sorteren. Vooral dat is met haar succes weer eens duidelijk geworden.”

Door Ringen om Volendam





De ondersteuning van de 21-jarige atlete bestond ondermeer uit het regelen van een auto, waardoor ze vaker met haar eigen coach kon trainen, extra begeleiding qua voeding en op mentaal gebied en het regelen van speciale trainingsfaciliteiten toen tijdens de lockdown veel accommodaties op slot gingen. Penningmeester Tom Koning: “Relatief waren de kosten niet eens zo hoog, maar er werd vooral efficiënt gebruik gemaakt van ons netwerk. Daarbij speelt de gunfactor bij sponsors en specialisten natuurlijk een belangrijke rol.”

Maar hoe goed alles ook geregeld is, het is uiteindelijk de sporter zelf die de beslissende factor is. Bestuurslid Johan de Wit (schaatsbondscoach Japan): “De wijze waarop Jessica gefocust is om de wereldtop te halen is een voorbeeld voor ieder sporttalent. Haar succes is daarom vooral haar eigen verdienste.”

Na handbalster Debbie Bont, ambassadrice van Ringen om Volendam, is Volendam met de kwalificatie van Jessica Schilder nu verzekerd van twee deelnemers aan de in juli te houden Olympische Spelen in Tokio. En dan te bedenken dat de stichting in 2019 werd opgericht, vanwege het curieuze feit dat in de 125-jarige geschiedenis van de Spelen Carla Braan als enige Volendamse in 1976 als turnster deelnam aan de Spelen van Montreal.

‘Volgende stap is

de voorbeeldfunctie

van iemand als

Jessica te activeren’

Bestuurslid Eddy Bank (tenniscoach): “De olympische kwalificatie van Jessica maakt duidelijk hoeveel verborgen talent onze gemeente heeft. Want het houdt niet op bij Debbie en Jessica.” Naast Bont en Schilder zijn momenteel ook turnster Sanna Veerman en zwemmer Luc Kroon druk doende om een ticket voor Tokio te bemachtigen. Schaatsster Merel Conijn is bezig met de kwalificatie voor de Winterspelen van 2022 en gaat skateboarder Bart Buikman voor de Zomerspelen van 2024. Intussen houdt Ringen om Volendam nauwlettend de ontwikkeling van andere locale talenten in de gaten.

Het initiatief van Dirk Tuip en de in 2019 overleden Jack Schilder (de Beer) om, naast het in Volendam populaire voetbal en handbal, ook jonge atleten uit andere sporten de hand te reiken werpt dus binnen twee jaar zijn vruchten af. Bestuurslid Jaap de Groot (sportjournalist): “De volgende stap is de voorbeeldfunctie van iemand als Jessica Schilder te activeren. Recentelijk gaf Bart Buikman al een clinic aan scholieren, waar heel positief op gereageerd is. Die lijn moet doorgetrokken worden.”

Jarenlang was Jessica Schilder anoniem bezig haar sportieve droom te verwezenlijken, maar afgelopen vrijdag gingen beelden van haar de wereld over. Of zoals de verslaggever van de Belgische tv-zender BRT haar introduceerde: “Nu de finale kogelstoten voor vrouwen. Er is ook een Nederlandse bij. Deze jonge Volendamse Jessica Schilder.”