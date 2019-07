Jubilarissen en kampioenen Victory ’55 gehuldigd

In “De Schemerpit” vond vrijdag de jaarvergadering plaats van tafeltennisvereniging Victory ’55. Voorzitter Jacques van Westen kon op het einde van de vergadering vier jubilarissen huldigen die 25 jaar lid zijn van de club.

Een glazen plaquette werd uitgereikt aan Janneke Hoogland, Theo Zwarthoed, Kees Schilder (de Bok) en Theo Kemper. Verder werden drie teams gehuldigd, namelijk de teams 4, 7 en 8 die in de najaars- en voorjaarscompetitie kampioen zijn geworden.

Verheugd kon het bestuur mededelen dat de speelvloer in de zaal, die door verrotting helemaal vernieuwd moest worden, al bijna vervangen is. Binnen twee weken hoopt men de klus afgerond te hebben zodat de zaal weer speelklaar is.