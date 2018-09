Kelder van Sportshop Pier geheel vernieuwd

Een grondige verbouwing en vernieuwing heeft plaatsgevonden in de kelder van Sportshop Pier aan de Julianaweg. Er is een nieuwe bar in gekomen met aan de wand een groot scherm waarop filmpjes te zien zijn van de nieuwste collecties.

Kees en Danny Tol (Pier) en hun team hebben flink de handen uit de mouwen gestoken voor de nieuwe inrichting. Mooie (sfeer)verlichting is in de kelder aangelegd door Dick Hansen Airco Elektra. Het is de bedoeling dat er steeds wisselende collecties te zien zijn. Binnenkort zal de kelder ingericht worden met de nieuwe wintersportcollectie. Steeds met de wisselende seizoenen, wordt de kelder opnieuw ingericht. Ook speciale verkopen kunnen er plaatsvinden. In het assortiment van Sportshop Pier zijn nieuwe merken erbij gekomen o.a. Goldberg en Peak Performance.