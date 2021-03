Luc Kroon zwemt in Turkse sneeuw

De voorbereiding op de Olympische Spelen begint langzaam maar zeker op gang te komen. Ook voor de Volendamse topsporters die hun zinnen op Tokio hebben gezet. Daarvoor zijn ze inmiddels ook buiten Nederland actief.

Door Ringen om Volendam





Vandaag is Jessica Schilder naar Polen vertrokken, waar ze zich morgenavond om 19.15 uur voor de EK-finale kogelstoten moet zien te kwalificeren. Ze is de eerste atlete uit Volendam die aan een Europees Kampioenschap deelneemt.

Nadat ze vorige week haar Nederlandse titel prolongeerde, kon ze dus meteen weer aan de bak. Schilder: ,,Na het kampioenschap op zaterdag, ben ik zondag begonnen met de voorbereiding op het EK. Ik heb bewust geen rust genomen, om straks in Polen toch een extra stap te kunnen maken. Het is nu even een kwestie van doorpakken en hopelijk gaat dat werken.”

De finale kogelstoten staat vrijdag op het programma en volgens insiders kon de 21-jarige Volendamse wel eens voor een verrassing gaan zorgen. Zoals de verwachtingen voor de hele atletiekselectie, met in totaal zeventien deelnemers in Polen, hooggespannen zijn.

Die spanning is er een beetje af bij Luc Kroon. De 18-jarige zwemmer keerde maandag terug van een hoogtestage in Oost-Turkije en moet tot vrijdag nog in quarantaine blijven. Het is de afsluiting van een trainingskamp van drie weken op 2000 meter hoogte. Terwijl de olympische zwemselectie naar het warme Curacao vertrok, kwam Kroon in de Turkse sneeuw terecht. ,,Omdat ik de olympische limiet nog niet heb gehaald, moest ik met de nationale jeugdselectie mee. Maar je hoort me niet klagen, want dit was prima. Super zelfs. Enzurum is een wintersportplaats vlakbij de grenzen van Georgië en Armenië, waar we in een prachtig hotel verbleven op vijf minuten rijden van het zwembad.”

De hoog gelegen accommodatie leende zich vooral goed voor intensieve duurtrainingen. Kroon: ,,Over een paar maanden moet ik me voor Tokio zien te kwalificeren op de 200 meter. Individueel of estafette, dat wordt nog even afwachten. Daarom moest ik in Turkije vooral aan mijn inhoud werken, met veel trainingen die op de 400 meter gericht waren. De extra inhoud die ik daarmee heb opgebouwd, hoop ik straks te combineren met de snelheid die voor de 200 meter nodig is.”

Inmiddels is, vanwege corona, zijn programma opnieuw gewijzigd. Het voor 12 en 13 maart geplande evenement in Edinburgh is geschrapt en resteert de komende maand vooralsnog één wedstrijd in Marseille. Kroon: ,,Er wordt nog naar vervanging voor Edinburgh gezocht, maar ik maak me daar niet al te druk over. Ik ben heel tevreden over de drie weken in Turkije en moet nu weloverwogen de volgende stappen gaan maken. De inhoud is er, nu verder werken aan de snelheid. Ik heb er nog alle vertrouwen in dat ik de olympische limiet ga halen.”