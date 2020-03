Meat-up Pop-up Restaurant Runderkamp super geslaagd

De grote wens van Niels Runderkamp, om voor een grote groep genodigden in zijn ‘eigen restaurant’ een Meat-up diner te mogen verzorgen, is zondag uitgekomen. De Runderkamp Lounge in het stadion was omgetoverd tot een sfeervol restaurant.

Voor de entree lag de rode loper uitgerold en er stonden twee barbecues met brandend vuur. Het team van Catering Runderkamp, onder leiding van Niels, verzorgde voor de bomvolle zaal een overheerlijk 9-gangen-diner.

Verder werkten aan dit culinaire evenement in het Pop-up Restaurant mee Jeroen Boekel, Butler Koningshuis en de bijpassende wijnen werden geregeld door 24Wines. De dresscode was “Casual Chic” en zodoende waren de meeste gasten gekleed in zwarte pakken. Om 14.00 uur ging “Meat-Up” van start en de ruim 100 gasten werden op hun wenken bediend.