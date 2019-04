Megadrukte op Handbalrommelmarkt

Op Koningsdag om klokslag 10.00 uur gingen de deuren open van Sporthal Opperdam. Hier vond voor de 37-ste keer de grote Handbalrommelmarkt plaats. De hele ‘oude’ sportvloer van Opperdam was vol met spullen neergezet.

De koopjesjagers konden er niet om nee komen. Er was een gigantisch aanbod aan spullen. Met name de boekenhoek was een waar spektakel voor de boekenliefhebbers, want hier was van alle genres alles verkrijgbaar. Ook de glas- en serviesafdeling en de speelgoedkramen trokken veel kopers aan. Boven was de tombola met vele mooie prijzen. Menigeen waagde een gokje.



Om 10.30 uur was er een optreden van het Fanfarecorps Wilhelmina en de Tamboers Volendam. Dat zorgde voor een gezellig sfeertje. Voor de kinderen was er volop vermaak met een springkussen en spelletjes o.l.v. Clown Appy. Ook de 37-ste editie van de Handbalrommelmarkt was weer super geslaagd.