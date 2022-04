Murkin: ‘Of volgend seizoen De Kuip of MVV-uit, dat besef, dat begint met inzet’

Terwijl spelers, reserves en geblesseerden in de middencirkel opgelucht de eerste overwinning sinds weken vierden, liep Derry John Murkin even uit de menigte en veegde met zij shirt wat tranen van het gezicht. Eindelijk voelde de geboren Engelsman en opleidingsspeler van de FC zich weer voetballer, nadat hij in juli zijn laatste (oefen)wedstrijd speelde en sindsdien vooral revalidant was. ,,Er was wel even een moment van emotie, ook toen ik daarna naar mijn ouders liep. Ik ben ook maar een mens en er viel zoveel last van mijn schouders.”

Door Eddy Veerman

Vorig seizoen was de door trainer Wim Jonk naar linksback omgeturnde linksbuiten één van de revelaties, maar een blessure verwees hem al vroeg in de voorbereidingscampagne naar een herstelperiode. Dat lukte echter niet, waardoor hem alsnog een operatie én lange revalidatie wachtte. ,,Soms waren er momenten van stress, dat ik dacht: wat als het niet meer geneest? En dan zag ik de jongens bezig op het veld en zat ik stil. Of bezig in de gym. Dan besef je pas dat alles doorgaat als jij niet speelt en waardeer je écht als je weer op het gras mag staan en met een bal aan de gang kan. Dat je daarna weer bij de groep mag aansluiten.”

Murkin manifesteerde zich vorig seizoen als dynamische opkomende back, met gif in zijn spel en tevens coachende kwaliteiten. Daar heeft Volendam er dit seizoen te weinig van. ,,De laatste weken sprak ik ook wel in de groep, ook voor deze wedstrijd. ‘Nog vijf finales’, zei ik. En als we deze zouden winnen, nog vier. Donderdag zat ik op tv Feyenoord te kijken en dacht ik: wij kunnen daar in De Kuip volgend jaar spelen. Of uit tegen MVV. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Dat besef, dat begint met inzet, dat was vandaag weer meer aanwezig, net als maandag tegen Jong PSV.”

Hij wil graag weer de voorbeeldrol pakken. ,,Dat heb ik altijd, als ik train ga ik ook vol gas. En kan ik irritatie krijgen als ik het iemand niet zie doen. Dat moet ook in je zitten.” Zijn rentree was bepaald niet gemakkelijk. ,,Als je kijkt naar mijn laatste wedstrijd, oefenen tegen PEC Zwolle in juli. Dan staan er nu acht andere spelers in. Dus dat is wennen en ik heb nog geen wedstrijdritme. Wist wel hoe De Graafschap graag speelt, met opkomende backs. Soms ging het gewoon te snel en mijn benen dachten op een gegeven moment ook ‘even pauze’. Dat is logisch na zo’n lange periode. Het is aanvoelen hoe het per dag gaat. Hard werken is deze avond voor mij beloond. Nu is het vasthouden en fitter worden.”

Hij had nog wat over na afloop om, toen de meeste spelers al binnen waren, sprintjes te trekken richting de uit zijn dak gaande HekSide. ,,Dat doe je op adrenaline”, besloot Murkin glimlachend.