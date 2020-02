Neeft stapt in als hoofdtrainer Garage Kil/Volendam

Mark Neeft is aangesteld als voorlopige trainer van Garage Kil/Volendam. Neeft was de afgelopen maanden bij KRAS/Volendam werkzaam als assistent-trainer bij het eerste herenteam, maar maakt nu het seizoen af aan het roer bij de damesselectie. Neeft zit vandaag direct op de bank tijdens het bekerduel met Misker/E&O dat om 20:30 uur in Emmen wordt afgewerkt.

KRAS/Volendam is blij dat het in de persoon van Neeft een uitstekende invulling heeft gevonden voor de trainerspositie bij het eerste damesteam. De handbalvereniging heeft er dan ook veel vertrouwen in dat het debuutseizoen in de Eredivisie op een positieve manier wordt afgesloten.

Marco Beers

De rol van assistent-trainer bij de herenhoofdmacht zal voorlopig worden ingevuld door Marco Beers. De Volendammer neemt vanaf de eerstvolgende thuiswedstrijd - zaterdag 22 februari tegen Sporting Pelt - plaats op de bank naast hoofdtrainer Hans van Dijk. De voormalig speler van KRAS/Volendam was vorig seizoen al assistent bij de beloftenploeg van Martijn Cappel.

Cruciaal duel

Komende zaterdag speelt Garage Kil/Volendam in eigen huis een cruciaal duel met Geonius/V&L. In de laatste reguliere speelronde van de Eredivisie heeft de ploeg een overwinning nodig om zich te plaatsen voor de kampioenspoule. De wedstrijd begint om 20:00 uur in sporthal Opperdam.

Foto: V.l.n.r: Mark Neeft, Dennis van Royen (fysiotherapeut Heren 1) en Hans van Dijk (hoofdtrainer Heren 1). Fotograaf Fred Mol