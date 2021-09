Nick Schokker (17) vertegenwoordigt Nederland op jeugd EK

Het stond al in de sterren geschreven, maar toch zou hij het zelf waar moeten maken. Als zoon van de uitbater van Bowlingcentrum de Zedde werd namelijk al enigszins van Nick Schokker (17) verwacht dat hij bij tijd en wijle een paar strikes zou gooien.

Nick loste de verwachtingen in, op 11 september gaat hij richting de Europese Kampioenschappen in Tilburg om zijn land te vertegenwoordigen. Voor de camera van de Nivo demonstreert hij met zijn tweehandentechniek hoe hij punten gaat pakken voor Nederland.



Lees het complete interview met Nick in de Nivo en op www.nieuw-volendam.nl