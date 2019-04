Nieuw tijdwaarnemingssysteem in het buitenbad

Zwembad De Waterdam heeft een primeur. Het is het enige zwembad in Nederland waar een Mylaps tijdwaarnemingssysteem is geïnstalleerd in het buitenbad. In ons land hebben zwembaden in Alkmaar, Hoofddorp en Rotterdam ook dit systeem voor de tijdwaarneming, maar dan alleen in het binnenbad.

De Waterdam had het al in het binnenbad, maar nu ook buiten. Marcel Stroet, trainer van de Open Water Swimming Club, is er heel blij mee. Ze kunnen dit systeem voor alle evenementen en wedstrijden gebruiken en zo meer trainingsvormen doen. Met de chips worden de zwemtijden gemeten, de tussentijden, de keertijd, de snelheid van het zwemmen, etc. De chips kunnen de zwemmers om hun enkel bevestigen en met een draadje, dat in de start- en keerblokken bevestigd is in het bad, worden de tijden geregistreerd die men op de computer kan bekijken.