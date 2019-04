Nieuwe generatie, nieuw tijdperk voor FC

De symboliek droop er van af. Buiten scheen de zon, maar het voelde fris aan. Binnen werd het warme ‘welkom terug-gevoel’ gecreëerd, met het vertonen van oude gloriebeelden in nieuwe grafische opzet, vergezeld van teksten als ‘oude liefde roest niet’. Vervolgens toog het mediagezelschap na de contractondertekening naar het veld waar het allemaal begon. Vielen er opeens een paar spatjes regen, vlokjes sneeuw leken het wel. En ondertussen bleef de zon schijnen. Typerend voor de verhoudingen zoals die tussen FC Volendam en Wim Jonk zijn geweest. De man die altijd met pure intenties het voetbal beter wil maken, gaat tóch aan de slag als hoofdtrainer en doet dat tóch in zijn geboortedorp en woonplaats. Precies in het jaar dat het voetbal in Volendam naar zijn officiële honderdjarig bestaan toewerkt, gaat de plaatselijke FC aan de hand van Jonk een nieuwe episode tegemoet. ,,En dat kun je niet alleen, dat doe je samen”, zegt hij in de geest van zijn overleden mentor Johan Cruijff én in de geest van hoe Wim Jonk altijd voetbalde en het voetbal vormgaf.

Door Eddy Veerman

Begonnen bij de RKAV en talrijke uren oefenend op het pleintje achter het ouderlijk huis aan de Begoniastraat, debuteerde hij in 1986 bij de FC. Ondanks zijn spelinzicht en doelpunten belandde ‘Spijker’ op de bank. Door op het trainingsveld individueel extra aan de slag te gaan, wonnen zijn talent, mentale kracht en sterke intrinsieke motivatie het van het gebrekkige inzicht van de toenmalige trainer en zou Johan Cruijff zelf hem in ’88 naar Ajax halen. Met de Amsterdamse club behaalde hij de UEFA Cup en als speler van het Nederlands Elftal speelde hij twee WK’s.

Via Inter Milaan, PSV en Sheffield Wednesday keerde Jonk terug naar Nederland en Volendam, waar hij zou een rol zou gaan spelen als technisch adviseur, belandde in die hoedanigheid zelfs in een bestuurlijke functie, maar duidelijk was, dat zijn hart altijd op het veld lag. Waar hij ook als individueel trainer aan de slag ging. Een rol die hij aanvankelijk ook pro deo vervulde op De Toekomst bij Ajax, nadat hij in conflict kwam met het bestuur van FC Volendam en in 2007 met een nare smaak was vertrokken. Zoals het gevoelsmens, notabene als voortrekker van het Plan Cruijff, acht jaar later in Amsterdam de deur met een wrange bijsmaak over de politieke spelletjes achter zich dicht zou trekken.

Gevoeligheden

Het team rond Jonk trok na de periode bij Ajax de wijde wereld in om kennis te verspreiden. De Volendammer werd anderhalf jaar geleden nog genoemd als de man op de juiste plaats om dé opleider bij de KNVB te worden. Diverse bvo’s uit binnen en buitenland dongen naar zijn gunsten. Een half jaar geleden startten de eerste oriënterende gesprekken om iets voor de plaatselijke FC te betekenen.

Aangezien de kern van het toenmalige bestuur nog altijd zit, moesten onlangs de nodige gevoeligheden opzij worden gezet, om de komst van de oud-voetballer als trainer te realiseren. Henk Kras, voorzitter, technisch eindverantwoordelijk én het geweten van de club, Henk Schoorl, Henk Binken en Cor Tol en met hen enkele leden van de Raad van Commissarissen, ze zitten al twintig jaar en raakten logischerwijs vergroeid met de club. Aangejaagd door Jan Smit en Kéje Molenaar werden er – aangaande de RvC en het bestuur – twee nieuwe organen geformeerd, met bereidwillige mensen uit nieuwe generaties. Mensen met affiniteit op alle vlakken, dus ook het voetbal.

Het momentum was daar, voor een nieuwe wind, op de drempel van het eeuwfeest. ,,We hebben het oude en nieuwe bestuur en ook de RvC meegenomen in onze ideeën”, aldus Jonk.

Wat zijn naam en die van FC Volendam (nog steeds) betekenen, bleek zaterdagmiddag bij het ‘tekenmoment’. NOS, De Tafel van Kees, Veronica, FOX, Telegraaf, de grote sportmedia legden het vast. En in al zijn praatjes voor de camera’s keek Wim Jonk vanaf het FC-veld regelmatig opzij, richting de velden van buur/broer RKAV. Waar hij al jaren in de kantine wekelijks te vinden is met een bak koffie in de hand, of op één van de velden diverse grote talenten individueel traint.

‘Ik ben op dit moment

helemaal niet bezig

met welke stappen

ik hierna zou

kunnen maken als trainer,

ik heb hier juist

héél veel zin in’

Uiteraard werd zaterdag ook gerefereerd aan de spelers waarmee hij in de Ajax-opleiding werkte, jongens als Matthijs de Ligt en Donny van den Beek, die zich zo groots manifesteerden tegen Real Madrid en Juventus en waarmee hij in 2015 nog in de Youth Champions League mee rondtoerde. ,,Tuurlijk maakt het me trots als je ziet hoe die jongens zich ontwikkelen.” Op het veld, daar ligt zijn missie, zijn passie. ,,Als je zo’n stap maakt, om hoofdtrainer te worden, word je ook meteen gevraagd waar je ambities liggen. Als voetballer dacht ik altijd vooruit en zo wil je voetballers ook leren denken, maar ik ben op dit moment helemaal nog niet bezig met welke stappen ik hierna zou kunnen maken als trainer. Ik heb hier juist héél veel zin in.”

Jonk wachtte ook bewust enkele jaren met het volgen van de Cursus Coach Betaald Voetbal. ,,Ik heb als voetballer altijd gelet op wat en hoe trainers te werk gingen. Maar ik stelde mezelf later ook de vraag: wil ik op zo’n positie komen? Ik had het al gedaan bij de jeugd en langzamerhand ging dat weer kriebelen, dat je wilt proberen jouw filosofie over te brengen op spelers, op de organisatie, de mensen daarin, op andere trainers. En dan kijken waar dat toe leidt.”

,,Dit is voor mij een mooi moment. Mijn roots liggen hier. Ik zei ooit tegen een veel te vroeg overleden vriend van mij: er komt een dag dat ik hier trainer zal zijn. Die dag is nu aangebroken. Er staan hier nieuwe mensen klaar om een nieuwe fase in te gaan. Jan Smit en Kéje Molenaar zijn heel betrokken geweest bij de totstandkoming daarvan en toen zij vroegen of ik hier iets wilde betekenen, sprak het totaalplaatje me aan.”

Jonk krijgt in eigen dorp de tijd om te herstructureren. ,,We praten niet over doelstellingen van snel willen promoveren. Ik voel nu weer een positieve vibe bij mensen en ik hoop dat die positieve energie steeds groter wordt. En naast het eerste elftal gaan we ook een audit doen bij de opleiding en ook bij de RKAV, om te kijken op welke onderdelen we kunnen verbeteren, zodat we ook iets achterlaten.”

Connecties

FC Volendam 2.0, luidt de werktitel. Het voetbal moet weer gaan leven, in die zin dat de FC steeds meer op een afstandje leeft bij steeds meer mensen. ,,Het moet weer gaan swingen hier. Als je het hebt over een ambitie, dan is dát er één: dat ouders met hun kinderen weer naar het stadion komen en de tribunes zo weer voller worden. Zoals dat vroeger was.”

Hij kon ook elders aan de slag. ,,Die kansen zijn er zeker geweest. Maar dit paste goed bij elkaar. We gaan ook onderzoeken welke connecties we kunnen maken met onze projecten elders in de wereld én FC Volendam.” Met ‘onze’ doelt hij op die van Team Jonk en Cruyff Football. ,,Ik heb vaak gezegd dat Johan heel veel in zijn hoofd had zitten en wij hebben die visie destijds – samen met hem – op papier gezet en vormgegeven bij Ajax. Toen we daar vertrokken, besloten we samen met Johan dat onder de naam Cruyff Football wereldwijd te gaan verspreiden en de kennis over te dragen. Dat gaan we hier nu ook doen. We gaan de coaches hier helpen, zodat op termijn andere opleiders hier op voort kunnen bouwen.”

,,Een aantal van de mannen die onderdeel uit maken van Cruyff Football zal zich deels met die projecten en parttime met FC Volendam bezig houden. Ikzelf zal bijna niet meer naar het buitenland kunnen, maar ik heb de hele wereld mogen zien, de VS, China, Verenigde Arabische Emiraten (bij de club Al Ain, red.). Ontzettend gaaf.”

Jonk kon, terwijl hij een contract voor twee seizoenen met een optie voor een derde jaar tekende, ondertussen zijn toekomstige assistent, Sipke Hulshoff (nu nog assistent bij Cambuur), presenteren. ,,Sipke en ik kennen elkaar van de trainerscursus en spraken toen uren over voetbal, over het individueel ontwikkelen van spelers, we hadden een enorme klik met elkaar. Hij straalt ook positieve energie uit.”

Tuurlijk werd hij in de afgelopen weken geconfronteerd met dat ene gezegde: een profeet wordt in zijn eigen land niet geëerd. Zijn dorpsgenoten Joep Steur en Dick de Boer kregen in het verleden als trainers niet de erkenning voor wat ze konden. ,,Ik kan daar niet zoveel mee. Ik geloof dat vanuit goede intenties en positieve energie mooie dingen kunnen ontstaan. Angst is een slechte raadgever.”

Directie-wijziging en nieuw beleid

In de nieuwe samenstelling van de directie zal Jasper van Leeuwen, die eerder samenwerkte met Jonk als manager jeugdscouting bij Ajax en directeur talent identificatie bij Cruyff Football, hem ondersteunen in de rol van technisch directeur. Tom Tol is met ingang van het nieuwe seizoen de operationeel directeur. Tol werkte eerder bij FC Volendam en zal zich concentreren op de interne organisatie en zakelijke portefeuilles. Tot slot is Keje Molenaar benoemd tot directeur externe betrekkingen.

In het nieuwe technisch beleid zal de jeugdopleiding worden ondersteund en de samenwerking met de RKAV Volendam worden geoptimaliseerd. Dit project zal onder leiding staan van Ruben Jongkind, voormalig hoofd talentontwikkeling bij Ajax en huidig creatief directeur van Cruyff Football, met ondersteuning van Michel Hordijk, voormalig technisch manager onderbouw in Amsterdam en tevens actief binnen Cruyff Football.

Presentatie spelersfonds

FC Volendam lanceert de komende periode een participatiefonds om extra investeringen in de spelersselectie mogelijk te maken. Op vrijdagavond 10 mei om 20.00 uur wordt hierover in Hotel Spaander een presentatie gegeven door het nieuwe bestuur en Wim Jonk en zijn team, met Jan Smit als gastheer en presentator. Potentiële investeerders, supporters en allen die de FC een warm hart toedragen zijn welkom zich per e-mail aan te melden via: richard.deweijze@fcvolendam.org.

Foto: Wim Jonk vertelt aan de NOS waarom hij bij FC Volendam instapt.