Nipte overwinning handballers dankzij keeper

Heren 1 kwamen sterk uit de startblokken tegen een fysiek spelend Hurry Up. De gasten uit het Drentse Zwartemeer grossierden in twee minutenstraffen en zo kon Volendam al snel uitlopen naar een comfortabele 8-3 voorsprong. Het was niet erop en erover, want met de rust was het verschil nog steeds maar vijf punten 14-9.

Na de pauze was Volendam machteloos in de aanval: er ging van alles verkeerd, krachteloze schoten en verkeerde passes brachten Hurry Up terug in de wedstrijd. En juist toen was het keeper Rob Goudriaan die overeind bleef.

Met spectaculier keeperswerk hield hij zijn team op de been en kon Tim Roefs zelfs met een man minder het scoreverschil weer op twee brengen. Kras Volendam bleef overeind en won uiteindelijk met 23-21 deze belangrijke wedstrijd.