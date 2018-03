Officiële start bouw van Sporthal De Seinpaal

De bouw van de nieuwe sporthal De Seinpaal, naast de entree van zwembad De Waterdam, is dinsdagmiddag officieel van start gegaan. Het is de start van een prachtig en prestigieus project waarbij we met z’n allen nu al reikhalzend uitkijken naar het eindresultaat. Omdat alle 131 fibropalen (in de grond gevormd) al “geslagen” waren, werd als officiële start van de bouw het bouwbord onthuld door de wethouders Albert Koning en Vincent Tuijp.

Door wethouder Tuijp werd nog een toespraak gehouden, waarna Chris de Boer (van Mercuur Bouw) stelde blij te zijn dat zij dit mooie project mogen bouwen. “Ons gemotiveerde team staat klaar om te mogen bouwen”, stelde hij. Na de onthulling van het bouwbord was er nog een samenzijn in de kantine van De Waterdam. Onder de aanwezigen was ook oud-wethouder Gina Sombroek, onder wiens bezielende verantwoordelijkheid dit bouwproject mede tot stand is gekomen.