Enorme strop voor “Victory ‘55” omdat de speelvloer vernieuwd moet worden

Ondervloer speelhal tafeltennisvereniging totaal verrot

Er is een megastrop voor tafeltennisvereniging “Victory ‘55”. Al enige tijd bemerkten de leden tijdens het tafeltennissen in de speelhal dat de vloer ging golven. Vijf jaar geleden is de kantine en speelhal van “De Schemerpit” nog totaal gerenoveerd. Op 31 augustus 2014 kon de nieuwe “Schemerpit” geopend worden en nu bleek dat de ondervloer (inclusief de steunbalken) totaal verrot te zijn. Het was niet meer verantwoord om in de zaal te kunnen spelen, want je moet er niet aan denken dat iemand door de vloer heen zakt. Het tafeltennisseizoen is nog uitgespeeld. Vanwege de veiligheid werd de speelhal dicht gegooid. Na een inspectie bleek dat de ondervloer totaal verrot was en er met spoed uitgehaald moest worden. Volgens Jon de Lange, die belast is met het beheer en onderhoud van de tafeltennishal, betekent het een strop voor “Victory ‘55” van ruim 20.000 euro.

Door Pius Schilder

'Wat we zelf kunnen doen, doen we'

Het onderkomen van “Victory ‘55” is in 1972 opgebouwd aan de Harlingenlaan (nu de Westerven). Het houten gebouw was een noodkerk die in Purmerend heeft gestaan. Indertijd is deze door de leden daar gesloopt, vervoerd naar Volendam en zelf opgebouwd. De balken die eronder zaten waren nog ouder en zijn zo’n 70 jaar oud. In 2014 is “De Schemerpit” helemaal gerenoveerd en “Victory ‘55” had zo misschien wel het mooiste tafeltennisonderkomen van Nederland. En nu dit……

Voorzitter Jacques van Westen zit samen met de leden in zak en as. Hij vertelt: “Met veel zelfwerkzaamheid door de leden kwam deze renovatie tot stand. In de speelhal is toen een nieuwe vloer gekomen. De toplaag ervan werd bevestigd op de “oude” ondervloer, die nog in prima staat was. Na de renovatie was de ventilatie onder de vloer niet meer zoals het was. Zo is het verrottingsproces begonnen en dat is 5 jaar lang doorgegaan. Het gevolg is dat de ondervloer volledig vergaan is. Je zakt er zo doorheen. Wij hebben de leden opgetrommeld en nu moet de verrotte ondervloer er met spoed uit. De vloer zal snel vernieuwd moeten worden, want zonder speelhal is er ook geen tafeltennisvereniging. Een geluk bij een ongeluk is dat de nieuwe topvloer niet aangetast is. Deze hebben we in delen uit elkaar weten te halen en die is in tact gebleven. Anders hadden we een nog groter probleem gehad, want dan zou de strop dubbel zo groot zijn. Met vereende krachten zijn we aan de slag gegaan. Wat we zelf kunnen doen, doen we. Zo kunnen we de onkosten nog enigszins binnen de perken houden. Het betekent voor de vereniging een grote onkostenpost. We gaan proberen om bij het ministerie van VWS een subsidie los te krijgen. Verder zijn we naarstig op zoek naar een aannemer om de zaak te herstellen. Dat wordt nog een probleem want het is druk in de bouwwereld. We willen de speelvloer in de tafeltennishal zo snel mogelijk weer vernieuwen, want zonder speelzaal kunnen we niet”.

4.000 Klemmen losgehaald

Met vereende krachten zijn de leden aan de slag gegaan om de vloer uit de speelhal te halen. De vloerdelen van de toplaag kon de sloopploeg behouden door liefst 4.000 klemmen los te halen met schroevendraaiers. Een echte monnikenklus, want op de knieën zittend moesten de klemmen één voor één losgehaald worden. Dat is gelukt. Zaterdag werd met een man of vijftien hard gewerkt om de verrotte ondervloer en de steunbalken eruit te halen. De plankdelen en balken werden in vuilniszakken en met een karretje afgevoerd. Na een dag lang zwoegen was de vloer er uitgehaald. En nu is het wachten op een aannemer die de vloer kan vernieuwen.

Zuiderzeeloop vanuit “De Schemerpit” gaat gewoon door

Op zaterdag 18 en zondag 19 mei organiseert wandelvereniging ’n Loopie weer de jaarlijkse Zuiderzeeloop. De start en finish is bijna alle jaren in het clubhome “De Schemerpit” van Victory ’55 geweest. Doordat de vloer nu uit de speelhal gehaald is, kan deze zaal niet gebruikt worden als start- en finishpunt. Jacques van Westen: “Links- of rechtsom, we gaan het voor elkaar krijgen dat het clubhome voor de Zuiderzee-wandeltocht open zal zijn. Dat zal dan vanuit de kantine van “De Schemerpit” en buiten moeten gebeuren. Want we gaan er van uit dat het dan mooi weer wordt”. De jaarlijkse loop van ’n Loopie op 18 en 19 mei gaat dus gewoon door vanaf de Westerven. Ook tijdens de Mastermate Avond-Wandelvierdaagse, die van 20 t/m 24 mei gehouden wordt, is het start- en finishpunt “De Schemerpit”. Daar zullen de leden van “Victory ‘55” voor zorgen.