Organisatie Volendammer kampioenschap hoopt op grote opkomst van thuisdarters

‘Onehunderdandeightyyyyy….’

Tot in de nachtelijke uurtjes zitten ze straks voor tv en sommige Volendammers willen er zelfs live bij zijn, het darten tijdens de Embassy. Op de hype van de fenomenen Van Gerwen, ‘Barney’ en ‘Onehunderdandeightyyyyy…’ heeft de organisatie van het Volendammer Dartskampioenschap, de zogeheten Tom Kakes Cup, besloten om dat event niet aan het eind van het seizoen, maar juist op 26 januari al te organiseren. De PX vormt dan het dartsdecor voor de Cup, de heilige graal, met kans op eeuwige roem, met een opkomst – ook voor de finalisten van de verliezersronde – zoals op televisie.

,,Dit is het WK van Volendam", zegt Johan de Wit, die met zijn kompanen van de organisatie voor een professionaliseringsslag heeft gezorgd. ,,Als je wint, word je naam in de beker gegraveerd, dat is wel iets speciaals", vervolgt Jan Koning (teun). De Tom Kakes Cup werd jaarlijks in mei gehouden. Johan: ,,Dan is het soms 25 graden en einde seizoen, dus sommigen komen dan niet meer. Het is een sport voor in de winter, de hype is nu, met alles op tv en dan wil je met slecht weer lekker binnen gooien. En mensen die een keertje een wedstrijdje willen darten, willen graag aan dit evenement meedoen, ze weten dat het prestigieus is, dat het gezellig is met een loterijtje. Dus nu houden we het toernooi op het hoogtepunt van het seizoen. Als Van Gerwen super heeft gepresteerd en iedereen in de ban van darts is, dan hebben wij twee weken later ons eigen WK met Volendammer darters.”

Een stukje historie volgt. Johan: ,,In 1996 heeft Raymond van Barneveld de hype ontketend. Om zulke spelers een keer naar het dorp te halen, is nu niet meer te betalen.” Jan: ,,Hij heeft hier wel eens gespeeld. Toen hij nog niet wereldkampioen was geworden, maar al wel tot de grote namen behoorde, zouden wij een keer competitie spelen tegen de Playboys, het team van ‘Barney’. Vroeg ik aan de coach, dat als ze naar Volendam zouden komen, of Raymond dan kon komen en wat dat zou kosten. ‘Honderd daalders’, zei de coach. 150 gulden, dat was goed. Voordat het zo ver was, speelde ik op een toernooi tegen hem. Werden onze namen omgeroepen. Stonden er tweehonderd mensen achter onze baan, die kwamen niet voor mij kijken. Van de zenuwen gooide ik niks meer, maar ik vroeg nog wel even of hij écht zou komen. Hij kwam. Naar ’t Winckeltje, waar het helemaal vol zat. De ‘Worst’ moest de bierglazen elders vandaan halen. Dat was uiteraard een legendarische avond.”

Johan: ,,We gaan ze wel achterna, die dartsiconen. Als de Premier League straks in Rotterdam komt, gaan we met een groep heen en zitten we daar in wortelpakken.” Kees ‘Moos’: ,,Zoals wij komende week naar de halve finale van het WK in Engeland gaan. Waar we Van Gerwen hopelijk weer in actie hopen te zien. Echt geweldig.”

‘Ik probeer elke dag een half uur te gooien, anders heb je niks te zoeken in de eredivisie’

Kees is één van de spelers van ’t Gat van Nederland, het Volendamse team dat in de eredivisie uitkomt (zie kader). ,,Ik ben verslaafd aan het spelletje en probeer elke dag een half uur te gooien, anders heb je niks te zoeken in de eredivisie.” Johan: ,,De regio Amsterdam is de tweede sterkste competitie van Nederland, de Haagse geldt als de sterkste. Wij komen daar met onze teams goed in mee en hebben diverse titels behaald." Jan: ,,In het verleden gingen we met de Beauties naar de eredivisie, degradeerden weer, werden kampioen en vlogen er weer uit. Daarop hebben we de naam veranderd in de Heen en Weer."

Johan: ,,Wat de aanwas van darters betreft, verschilt het per generatie." Jan: ,,We weten dat er heel veel mensen zijn die af en toe pijltjes gooien en die hier straks gewoon mee kunnen doen, maar bang zijn dat ze niet mee kunnen komen. Maar dat is niet zo. Bovendien spelen de verliezers van de poules daarna ook nog wedstrijden. En wat het 'schrijven' tijdens de wedstrijden betreft, dat hebben we verdeeld, dus verliezers hoeven niet extra te schrijven.” Kees: ,,De thuisdarters moeten gewoon komen.”

Straks ligt er een heuse finalebaan. Jan: ,,Voor de halve finales maken we gebruik van een mastercaller die de scores omroept en de darters ook aankondigt. Dan komen de spelers ook echt vanuit de coulissen op – dat is hier dan uit de wc vandaan – als hun naam wordt omgeroepen, klinkt de muziek die ze graag willen en soms hebben we ook nog dames die ze begeleiden naar het podium. Net als op tv.”

In het verleden is tevens begonnen met het organiseren van het Open Volendammer Dartskampioenschap en zette Dennis van Rooijen eens een internationaal toernooi op, in De Opperdam. Johan: ,,We organiseren sinds enkele jaren hier in de PX dat Open-toernooi en hebben bijvoorbeeld Geert Nentjens als deelnemer gehad. Die won hier en speelde van de week op de PDC en was bij RTL7 op tv. Voor 30 maart staat het weer gepland in de PX. Zoals we het eerste weekend van februari weer met een aantal Volendammer darters naar het Dutch Open gaan in Assen, het grootste Open-toernooi ter wereld. Dan lopen al die grote mannen gewoon langs je en kun je met ze op de foto.” Kees bewaart er mooie herinneringen aan. ,,Twee jaar geleden speelde ik tegen voormalig wereldkampioen Martin Adams, op één van de zogeheten televisie-banen. Kwam ik met 1-0 voor en had ik zelfs een kans op 2-2. Dan was ik helemaal gek geworden. Zoiets vergeet je nooit meer.” Op 26 januari kunnen in de PX ook nieuwe herinneringen worden gemaakt. De Cup komt er aan…

Darts in Volendam, hoe het begon…

Darts in Volendam is niet begonnen met de Cup de Gras. Hoewel de Cup nu ruim 35 jaar bestaat werd er, voordat er een Volendammer dartskampioenschap was, ook al darts gespeeld, in de kroeg. De eerste kroeg was de legendarische Smederij. Het team dat eind jaren zeventig/begin jaren tachtig daar speelde, heette Moekookè, een tongbreker voor de andere teams in de Amsterdamse Darts Bond.

Een tweede team kreeg de toepasselijke naam de Beauties. Aan de wieg van het darten stonden Jan Peter Mühren, Tom Kakes, Dick Kwakman (Dart), de Bombay, Jan Dwars, Thoom Schoen, Simon Gokker, de Zwiep, Theo Ted en nog een paar vaste Smederij-klanten. Vanuit de Smederij waaide het darts een beetje over naar Johnny’s Pub, wat nu de Piano Bar is. Johnny’s Pub hield op te bestaan in rond 1982 en een deel van het klantenbestand waaide over naar Bar de Puul. Voor Cor Puul was dat de aanleiding om een dartsbord op te hangen en de bestaande klanten vonden het spelletje leuk genoeg om een eigen team te beginnen.

Dit was allemaal ruim voor de tijd dat Raymond van Barneveld furore begon te maken in het internationale darts; die was toen nog niet eens postbode. Op aangeven van barkeeper Piet Cas werd het team van Bar de Puul Gebübbe genoemd, ook al zo’n tongenbreker. In dat team zaten Johan Stuyt, Eric Puul, Klaas van Leur, Tom Cooper, Stefan Zorro en Henk Tachtig. Gebübbe II volgde al erg snel en begin 1984 werd het plan opgevat om een kampioenschap te organiseren. In zowel De Puul als het Puuletje werden in totaal zes borden opgehangen en het toernooi ging over twee dagen; vrijdag en zaterdag. Er deden de eerste keer al vijftig mannen mee. De naam van de Cup, Cup de Gras, is een melige woordspeling naar het toen net verschenen album van Mink Deville: Coup de Grace. In de eerste finale won Zorro met 3-2 van Simon Gokker.

Gebübbe groeide al snel naar vier teams en doordat er toernooitjes werden georganiseerd, zoals het Gouden Handje toernooi en het Knekkelknekknek-toernooi, werd het darten ook in andere kroegen meer beoefend. Met meer kroegen werd het uiteindelijk ook de vraag of de Cup de Gras wel alleen in De Puul gehouden moest worden. Na de samenvoeging met de WirWar begon het toernooi een beetje te zwerven en is gehouden in de Smederij en de Egelantier samen, Café de Boer, De Seinpaal, jarenlang in De Schemerpit en nu tenslotte in PX. De meeste leden van het eerste uur waren tegen die tijd getrouwd of woonden samen en de aandacht begon een beetje te verslappen. Tom Kakes heeft er erg veel aan bijgedragen dat het toernooi is blijven bestaan en zijn naam is naderhand dan ook terecht aan de Cup verbonden.

Een hoogtepunt in die begintijd was dat een dartsploeg ook meeging naar de sportuitwisseling met de gemeente Doetinchem. De locatie van die wedstrijden was een populaire tussenstop voor de geïnteresseerden in de dartssport. Het werd een legendarisch weekend met een verse, maar toen al ongenaakbare Nico Kitte.

Het was ongeveer 1993/1994 dat er dartborden werden geplaatst in de kantine van de tafeltennis vereniging de Schemerpit. Hier werd vanaf toen ook direct de Cup de Gras gehouden. In de eerste jaren werden de dartbanen gehuurd in Amsterdam. Dit was een heel gedoe en uiteindelijk werd besloten om zelf mobiele dartbanen te maken: oude deuren uit de containers van de gemeente gehaald, twee dwarsbalken eronder, spotje erboven en zo had de organisatie haar eigen dartbanen, acht stuks totaal. Langzaamaan groeide het aantal teams in Volendam en zo ook het aantal deelnemers aan de Cup. Zo kon het gebeuren dat men in 2006 80 deelnemers kon begroeten en moesten er zelfs mensen worden geweigerd.

Vanaf de halve finales tijdens deze toernooien werd er op een podium gegooid met een echte mastercaller, zoals je het nu op tv ziet. In de loop der jaren zijn er heel wat mooie toernooien gespeeld in de Schemerpit. Maar aan alles komt een einde. Zo is de Cup vanaf 2015 verhuisd naar de PX waar straks alweer de 36e editie van het Volendams dart kampioenschap wordt gehouden. In het verleden zijn er toch drie mannen geweest die vier keer kampioen zijn geworden. Dit waren Nico Kras (Kitte), Jack Molenaar (Sille) en Kees Tol (Ollie). Laatstgenoemde is nog steeds actief als darter en zou zomaar de beker nog een keer kunnen winnen. Maar de tijd zal het leren.

In de laatste jaren zijn het de heren Tom Mol, Henk van Nek, Jan Teun, Dick Doede, Johan de Wit en Nick Doevendans die het traditionele dartstoernooi organiseren.

Volendam vertegenwoordigd in eredivisie

In Volendam spelen zes teams competitie in de regio Amsterdam (D.O.R.A., Darts Organisatie Regio Amsterdam): ‘t Gat van Nederland (eredivisie), Heen & Weer (1e Divisie), MF NewDarts Moekoké (2e Divisie), Motje 2 (2e Divisie), VD 180 (2e Divisie), Gat van Nederland 2 (3e Divisie).

Volendams organiseert jaarlijks 8 ‘gesloten’ toernooien (alleen voor darters die wonen, werken of competitie spelen in Volendam) en 1 Open toernooi (toegankelijk voor iedereen).

Alle 180’ers, finishes vanaf 100 en resultaten op de toernooien worden bijgehouden in een Jaarranking en Order Of Merrit. Alle statistieken en de toernooiagenda zijn te vinden op www.volendamdarts.nl. Onze Facebook pagina is te vinden onder Volendam Darts (facebook.com/volendamdarts0299)

Roy Klouwer wint Volendam Matchplay 2018

Op zaterdag 22 december werd het Volendam Matchplay 2018 (darts) gehouden in Pop- en Cultuurhuis PX, met 33 deelnemers. De uitslag: 1. Roy Klouwer, 2. Hans Steinmetz, 3. Philip Karregat,

3. Theo Balbo.

Winnaar Verliezersronde: Richard de Bruijn

180-ers: Hans Steinmetz (3), Mats Veerman (1), Michel Molenaar (Barre) (1), Philip Karregat (1), Robin Kwakman (1), Roel Molenaar (1), Roy Klouwer (1).

Hoge Finishes: 131: Roy Klouwer, 130: Nick Doevendans, 109: Buijs Buijs, 105: Richard de Bruijn,

100: Theo Balbo.

Mats Veerman Winnaar Volendam Darts Jaarranking 2018

Mats Veerman was in 2018 met overmacht de beste speler in het Volendamse dartscircuit. Mats speelde 4 finales, waarvan hij er 2 wist te winnen. Hij gooide tevens de meeste 180’ers (7 stuks). De hoogste finish van 2018 werd gegooid door Kees Tol (Ollie): 161.