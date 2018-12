Ordelman Administraties verlengt contract met FC Volendam

In de bestuurskamer van het Kras-stadion werd vrijdagavond een sponsorcontract ondertekend tussen FC Volendam en Ordelman Administraties. Lex Ordelman plaatste zijn handtekening onder de 3-jarige verbintenis, terwijl Martijn Molleman namens FC Volendam de overeenkomst ondertekende.

Het bedrijf uit Purmerend is al sinds 2014 lid van de businessclub en het contract is nu met 3 jaar verlengd. Bij de ondertekening waren ook present Lex’s zoon Justin en vriendin Isa en Gerald Meijerink, zakenpartner van Ordelman Administraties. Na de ondertekening werd door voorzitter Henk Kras een ingelijst certificaat van het contract aan Lex Ordelman gegeven dat een ereplaats in het kantoor zal krijgen.