‘Mensen zeggen: zes keer die berg beklimmen, dat gaat je nooit lukken’

Robert Vermorken trotseert hooggebergte voor het goede doel

Op 6 juni aanstaande gaat Robert Vermorken (29) de uitdaging aan om zes keer de Alpe d’Huez te bedwingen. Dit om geld op te halen voor onderzoek tegen de ziekte kanker. De getogen Volendammer doet mee aan het evenement ‘Alpe d’HuZes’ dat wordt georganiseerd op de legendarische Franse berg. Voor het zesmaal op- en afrijden van de col gaat Robert naar verwachting zo’n twaalf uur op de fiets zitten.

Door Laurens Tol

Veel mensen uit de omgeving van Robert waren sceptisch toen hij met het idee kwam om aan Alpe d’HuZes deel te nemen. Robert vertelt: ,,Enkele familieleden en vrienden hebben tegen mij gezegd: zes keer die berg beklimmen, dat gaat je nooit lukken. ‘Ben je wel goed in je hoofd?’, zei iemand zelfs. Dit sterkt mij er des te meer in om te bewijzen dat ik het wél kan. Ik ben ervan overtuigd dat het mij gaat lukken, want ik bereid mezelf heel goed voor. Dat houdt in dat ik veel trainingsuren maak, op mijn voeding let en het nodige gewicht heb verloren om de prestatie aan te kunnen.”

‘Je kunt langs de zijlijn

blijven staan en steeds

commentaar leveren,

of je gaat er zelf voor

en trekt die kar eens’

De berg Alpe d’Huez heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4% en de afstand om boven te komen is zo’n twaalf kilometer. In het grootste gedeelte van Nederland is het niet mogelijk om op hoogte te trainen. Robert heeft daar een oplossing voor gevonden.

,,Ik gebruik een zogenoemde ‘Turbo Trainer’ die de omstandigheden op Alpe d’Huez simuleert. Wanneer ik maar wil, kan ik op zolder het parcours van deze berg rijden. Op mijn laptop zie ik de route levensecht voor me. Het apparaat zorgt ervoor dat het net lijkt alsof je de Alp aan het beklimmen bent. De weerstand die je voelt tijdens het fietsen wordt aangepast aan de hoogteverschillen op de berg.”

Alpenreus

Robert heeft Alpe d’Huez ook al meerdere keren in het echt bedwongen. Hij weet daardoor hoe zwaar het parcours op de Alpenreus is. ,,De snelste tijd die ik ooit gedaan heb over het bergparcours is een uur en zeven minuten. Dat gaat mij tijdens Alpe d’HuZes echt niet lukken, omdat ik dan zes keer omhoog moet. Ik hoop er tijdens het evenement per keer zo’n anderhalf uur over te doen om naar boven te komen.”

Vorig jaar namen zo’n 4.500 mensen deel aan Alpe d’HuZes, waaronder de Volendammer Peter Runderkamp als hardloper. Samen haalden zij een bedrag van # 11,3 miljoen op. Dit jaar wordt eenzelfde deelnemersaantal verwacht met bijbehorende opbrengst. Het opgehaalde geld komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding. Veel van de deelnemers aan het evenement hebben op een of andere manier te maken gehad met de slopende ziekte.

Steun

Een aantal jaar geleden overleed de moeder van een vriend van Robert aan de gevolgen ervan. ,,Vijf jaar geleden deed mijn goede vriend Sander Scheerboom daarom voor het eerst mee aan Alpe d’HuZes. Dit jaar wilde hij nog eens meedoen ter herinnering van zijn overleden moeder. Ik heb besloten om hem daarin te steunen. Als je de krachten bundelt, sta je sterker. Ik vind het mooi dat ik mijn passie voor fietsen kan gebruiken om geld op te halen voor KWF.”

Sinds Robert aankondigde dat hij deelneemt aan de inzamelingsactie, heeft hij kunnen rekenen op vaak onverwachte steun.

,,Veel mensen blijken op een of andere manier geraakt te zijn door de actie. Bijvoorbeeld de mensen in de buurt waarin ik woon, hebben aanzienlijke bedragen gedoneerd. Zij schonken samen iets van zeshonderd euro. Daardoor wordt je ermee geconfronteerd hoe hecht de Volendammer gemeenschap eigenlijk is. Als je jezelf inzet voor een evenement als dit, dan word je meteen gesteund.”

Zijlijn

Er zijn ook mensen die minder positief reageren op het inzamelen van geld voor een goed doel. ,,Sommigen vragen zich af: heeft het nou wel zin om te doneren? Het ligt er volgens mij aan hoe je in het leven staat. Je kunt langs de zijlijn blijven staan en steeds commentaar leveren, of je gaat er zelf voor en trekt die kar eens. Dan zie je wel wat het brengt en kan er nog iets goeds uit ontstaan.”

Wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte kanker heeft in de loop der jaren al veel opgeleverd. De kennis over de ziekte neemt steeds meer toe. Zo is beter bekend geworden hoe kanker ontstaat en zich gedraagt. Verder kan de ziekte nu eerder, sneller en beter worden opgespoord dan vroeger. De behandelingen zijn ook effectiever, gerichter en veiliger. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat meer mensen de ziekte overleven.

‘Je wordt ermee

geconfronteerd hoe hecht

de Volendammer gemeenschap

eigenlijk is’

Door mee te doen aan Alpe d’HuZes ervaart Robert ook de goede kant van de mens. ,,Ik denk dat meedoen aan dit evenement mijn gevoel naar de mensen toe positiever zal maken. In het nieuws is er vaak niets dan ellende te horen, maar het goede is er dus ook in de wereld. Ik denk dat meedoen aan Alpe d’HuZes voor mij een onvergetelijke ervaring zal worden.”

Robert kan nog altijd gesteund worden in zijn actie via de website: www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/robertvermorken/alpe