Slapen in tenten rond de middenstip in het voetbalstadion

Er was voor het ‘Slapen op de Middenstip’ weer een afwisselend programma. Eerst was er een ontvangst in het stadion met patat eten. De 24 kinderen mochten meelopen met de Rabobank Player Escorte en daarna FC Volendam-Jong AZ bekijken.

Na afloop van de wedstrijd was er een bezoek aan de expositie van Uniek Volendam en werden de 12 tenten rond de middenstip opgezet. Om 22.30 uur liepen de kinderen het veld op terwijl het clublied van FC Volendam te horen was uit de speakers. Genieten was het vervolgens met een optreden van Clown Peppino (Kees Tuijp) die de kinderen en ouders vermaakte met onnavolgbare goocheltrucs. Na het optreden werd gezamenlijk het licht uitgeblazen en nog even een balletje getrapt in het donkere stadion voor het slapen gaan. De volgende morgen was er een ontbijt en volgde een rondleiding door het stadion. Als afsluiting was er een clinic voor de kinderen met de hele selectie van FC Volendam.