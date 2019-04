Spellenparkoers en Koningsloterij bij RKAV

Traditioneel is het met Koningsdag groot feest bij de RKAV Volendam. Voor alle jeugdspelers werden op het hoofdveld weer een aantal leuke voetbalspelletjes georganiseerd. In totaal aan 11 verschillende voetbalspellen konden de kinderen deelnemen. Per team was er voor de winnaars een leuke prijs.

De groepen die om 9 uur begonnen hadden geluk, want toen was het droog. Er waren drie spellensessies van een uur. Voor alle deelnemers was er een mooie herinneringsmedaille en wat lekkers. In de kantine kon men prijzen winnen met de Koningsloterij. Een hele berg met voetballen werd o.a. verloot.



Tijdens het enveloppenspel konden ook patatjes met en diverse spellen en speelgoed gewonnen worden. Op het veld waren ook een aantal springkussens opgezet waarop de voetbaljeugd zich naar hartenlust kon vermaken.