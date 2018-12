Spinning Marathon voor de Voedselbank

Door Anne-Fleur Tol, die trainsters is in sportschool Vitaal Sport Katwoude werd een Spinning Marathon opgezet van 12 uur voor de Voedselbank Purmerend, onder het motto “Eten voor allen, allen voor eten”. Er hadden zich 13 team van 12 personen voor opgegeven en zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur vond de Spinning Marathon plaats in de fitness-afdeling van het Van der Valk Hotel Volendam in Katwoude.

Het inschrijfgeld was voor het goede doel en aan de deelnemers was ook gevraagd verpakt voedsel en/of knuffels mee te nemen. Daar werden een tiental kratten mee gevuld. De spinners kwamen uit de hele regio vandaan. De opbrengst was ruim 2.000 euro en de cheque werd dinsdagavond aan de mensen van de Voedselbank gegeven door Anne-Fleur Tol. Tevens konden de kratten met voedselproducten en twee tassen vol met knuffels meegenomen worden.