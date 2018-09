Sponsorcontract tussen FC Volendam en Tours & Tickets

Vrijdag is in de perskamer van het KRAS Stadion het sponsorcontract met Tours & Tickets ondertekend. Namens Tours & Tickets was Wim van Meerveld aanwezig. Hij is commercieel directeur van de Tourism Group Holding waar het in Volendam bekende Tours & Tickets deel van uitmaakt.

Door Jack Tuijp en Martijn Molleman werd het 1-jarig contract namens FC Volendam ondertekend. Wim van Meerveld was verheugd over de samenwerkingsovereenkomst. “We hebben er veel zin in en kijken uit naar een succesvolle, sportieve en mooie samenwerking met FC Volendam”.