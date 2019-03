Natasja Steur is de nieuwe – eerste vrouwelijke – voorzitter van AV Edam

‘Sport verrijkt je leven’

Natasja Steur was het meisje in de klas dat vroeger tijdens de spellen in de gymles altijd als laatste werd gekozen. Vorige maand werd ze voorzitter van AV Edam. En dat terwijl ze pas anderhalf jaar lid is van de vereniging. Tijd voor een introductie van de opvolger van John Buikman.

Door Leonie Veerman

Hoe ben je bij AV Edam terechtgekomen?

,,M’n zussen, m’n zwager, nicht en andere bekenden en collega’s sporten al jaren bij AV Edam. Zij hebben me lange tijd moeten overtuigen om een keer mee te gaan. Werk, studie, kleine kinderen etcetera, er was altijd wel een reden om geen lid te worden van de vereniging. De laatste jaren heb ik ook veel last van astma en hooikoorts en was erg benauwd. Intensieve inspanning was voor mij een nachtmerrie.”

,,Totdat ik op een gegeven moment goede medicijnen kreeg en weer actief kon bewegen. Na lang zeuren heb ik alle smoezen overboord gegooid en ben ik een keer mee gegaan met m’n zus naar een training en ik was gelijk verkocht. Sindsdien ben ik twee tot drie dagen per week op de baan te vinden.”

Nu ben je voorzitter geworden, hoe ben je op deze positie beland?

,,John Buikman is gestopt als voorzitter. Hij heeft die functie vier jaar vervuld en wilde weer al zijn energie in het hardlopen steken, hij is namelijk een echte sportman. Wel blijft hij actief als vrijwilliger binnen de club. Vanuit mijn vorige functie als beleidsmedewerker Sport bij de gemeente Edam-Volendam had ik veel contact met de bestuursleden van AV Edam. Vanuit deze samenwerking hebben ze mij gevraagd als voorzitter. Het is altijd lastig om iemand voor zo’n rol te vinden. Het is niet niks zie je, er gaat enorm veel tijd inzitten en ik denk dat dit voor veel mensen een drempel is.”

‘Toen ik hier anderhalf

jaar geleden binnenkwam,

kon ik eigenlijk niks,

nu ren ik al 11 kilometer

in behoorlijk tempo’

Jij hebt deze kans met twee handen aangegrepen?

,,Zeker weten. Ik heb meteen ‘ja’ gezegd. Ik ben erg betrokken bij de vereniging en sta graag klaar voor mensen. Mijn kinderen zijn inmiddels groot, dus ik heb op dit moment ook meer tijd om handen. Uiteraard ben ik eerst wel even in conclaaf gegaan met het thuisfront, maar ze gingen unaniem akkoord.”

,,Voor mij is het een logische stap op dit moment. Ik heb altijd erg veel respect gehad voor de vele vrijwilligers in onze gemeente. Het is ongelofelijk wat een werk deze mensen allemaal verzetten. Ik dacht, nu is het mijn beurt om iets voor de gemeenschap te doen.”

,,Het wordt nog wel even kijken hoe ik het allemaal inplan. Ben bang dat ik minder tijd overhoud voor tv kijken en facebooken. En m’n arme moeder, die klaagt nu al dat ik zo weinig langskom. Het wordt dus even flink aanpoten, maar ik ga ervoor!”

Je bent zelf pas 1.5 jaar lid. Heb je er als voorzitter dan wel genoeg ‘verstand’ van?

,,Ik ben zelf geen topsporter natuurlijk, maar ik kan wel erg goed genieten van sport. En vanuit mijn ervaring als beleidsmedewerker Sport bij de gemeente Edam-Volendam heb ik veel kennis van sport(beleid) in het algemeen. Dat is erg prettig.”

,,Persoonlijk gaat het mij binnen een vereniging niet alleen om het sporten zelf. Je komt in contact met een positieve groep mensen om aan jezelf te werken en tegelijkertijd plezier te hebben. Lid worden van een vereniging als AV Edam kan een verrijking van je leven zijn, met name ook in sociaal opzicht.”

,,AV Edam is er voor iedereen die wat aan beweging wil doen. Het is iets van de hele gemeenschap. Het is prachtig om te zien hoeveel mensen wekelijks met veel plezier op de baan te vinden zijn, ook los van het sporten. Als trainer bijvoorbeeld, of jurylid of kantinedame.”

,,Ik heb misschien niet zoveel ervaring met - laat staan verstand van - alle onderdelen op de atletiekbaan, sterker nog, ik ben eigenlijk helemaal niet zo’n uitblinker in sport, maar het mooie van AV Edam is dat je mee kan doen op alle niveaus. En je kunt altijd in je eigen tempo meedoen. Toen ik anderhalf jaar geleden weer begon met sporten, kon ik mijn been nog niet eens over de horde krijgen. Ik kon eigenlijk helemaal niks als ik er nu zo over nadenk. Ik ben nog steeds een van de langzaamste hier, maakt dat maakt niets uit! Als je maar lekker beweegt en bezig bent.”

Wat vind je zelf het leukst om te doen bij AV Edam?

,,Survivalrun vind ik erg leuk. Dit wissel ik af met hardlopen en bootcamp. Ik heb de motoriek niet voor kogelstoten of speerwerpen, en de atletische bouw niet om te springen. Eigenlijk had ik in het begin helemaal geen aanleg om te sporten. Ik begon rustig met bootcamp en hardlopen en inmiddels ren ik al 11 kilometer in een behoorlijk tempo. Het verbaast me hoe leuk ik het vind. Door weer en wind ben ik op de baan te vinden en tegenwoordig sta ik iedere zaterdagochtend om 08:30 uur klaar om met een loopgroep mee te gaan. Dat had ik me een paar jaar terug nooit voor kunnen stellen. Maar het is hemels! We hebben een topploeg, de snelle lopers wachten op de rest. En na afloop drinken we gezellig een koppie.”

‘Tegenwoordig ga ik

iedere zaterdagochtend

om 08:30 uur met een

loopgroep mee,

dat had ik me een

paar jaar terug nooit

voor kunnen stellen’

Door weer en wind? Dat klinkt niet erg uitnodigend.

,,Dat dacht ik ook altijd. Maar het went. Gewoon verstand op nul en doorgaan. Je wordt vanzelf warm en bouwt bovendien veel weerstand op. De trainer staat er ook altijd, dat is voor mij ook een goede stok achter de deur bij slecht weer, ik vind het tenslotte niet netjes als ik de trainer voor niets laat opdraven.”

Wat ga je doen als voorzitter?

,,Als voorzitter stuur ik de vereniging aan. Denk daarbij aan het dagelijks bestuur en vergaderingen enz. Ik heb mazzel dat ik in een gespreid bedje ben beland, vrijwel alles loopt al op rolletjes. Alleen komen we nog wat vrijwilligers tekort.

Wat ik persoonlijk erg mooi vind om te zien, is dat Edammers en Volendammers samen op de baan te vinden zijn. Je merkt ook dat de sporters het erg goed met elkaar kunnen vinden. Zo zie je maar dat sport mensen dichter bij elkaar kan brengen.”

,,We hebben op dit moment 668 leden. Het valt mij op dat er op dit moment weinig jongetjes lid zijn. Ik weet niet hoe het komt, maar dit is iets waar ik de komende jaren graag verandering in breng. Misschien zijn veel jongens geneigd om te gaan voetballen, omdat al hun vriendjes dat ook doen. Voetbal is uiteraard ook een leuke sport, maar als je er zelf geen plezier in hebt, kun je beter je horizon verbreden. Zoek een sport die bij je past. Wie weet heb je wel enorm veel talent voor een andere sport. Als voorzitter wil ik AV Edam zo toegankelijk mogelijk houden. We hebben diverse onderdelen bij de vereniging, en tegenwoordig ook de survivalrunbaan die erg populair is onder de jeugd, dus ik raad iedereen aan eens een proefabonnement te nemen en te ontdekken of er iets leuks voor je tussen zit.”

Een vrouwelijke voorzitter van een sportvereniging, dat is eigenlijk best bijzonder toch?

,,Ik ben de eerste vrouwelijke voorzitter van AV Edam inderdaad. Maar niet de eerste in Edam-Volendam. Niet veel mensen weten het misschien, maar Janneke Klouwer is al jaren de voorzitter van Jeu de Boules vereniging Boule Lef. En niet zonder verdienste, want op dit moment wordt daar ook een prachtig nieuw verenigingshuis gebouwd. Het blijft uiteraard nog bijzonder. We hebben ook voor het eerst een vrouwelijke burgemeester, je merkt dat dit net een andere dynamiek geeft.”

Heb je misschien nog een persoonlijke boodschap aan alle (niet-) sporters in Edam-Volendam?

,,Ja! Zoals ik eerder ook al aangaf wil ik uiteraard dat er zoveel mogelijk mensen langskomen om een vrijblijvende proefles te volgen. Vooral mensen die nu denken: ‘dat sporten is niets voor mij’. Juist voor hen kan sporten een verrijking van hun leven zijn. Of je nou dik, dun, jong, oud en sportief of niet bent. Dat hindert niets! Je kunt altijd beginnen, je bent er om te leren. Je hebt alleen een paar schoenen nodig!”

,,Vooral de kinderen wil ik graag aan het bewegen krijgen. Tegenwoordig zitten ze de hele dag te gamen of achter de computer. Sporten is niet alleen fysiek heel gezond, maar ook sociaal. Bij het sporten krijgen kinderen discipline mee en leren ze nieuwe mensen kennen. Op onze website www.avedam.nl kun je het trainingsrooster inzien.