Stan Kroon mascotte van FC Volendam

Vrijdagavond was Stan Kroon, die woont in de Frans Halsstraat, de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen Jong PSV. Zijn ouders Harry (Pedel) en Ria Kroon en broer Vince waren ook in het Kras-stadion aanwezig.

Met arbiter Gansner liep Stan Kroon het veld op waarbij hij de wedstrijdbal oppakte en meehielp met de toss. Na afloop huldigde de mascotte de ‘Man of the Match’ en dat was Francesco Antonucci. Dat kwam mooi uit hij is Stan’s favoriete speler van FC Volendam en zo kon hij mooi met hem op de foto.

Antonucci kreeg een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk aangeboden. Stan Kroon voetbalt in het team JO10-2 van de RKAV Volendam. Het mascotte-zijn van de FC won Stan Kroon met de loterij tijdens het Kidsclub Kerstfeest in de Jozef. De beste voetballer ter wereld vindt hij Messi.