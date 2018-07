Steur Makelaars Zwemvierdaagse met 1170 deelnemers

Van maandag t/m vrijdag vond in zwembad De Waterdam voor de 43-ste keer de Steur Makelaars Zwemvierdaagse plaats, die weer georganiseerd werd door zwemvereniging Ed-Vo. Een grote groep vrijwilligers en leden van de zwemclub waren vijf dagen in touw om alles in goede banen te leiden.

Zij verdienen een groot compliment om dit zwemspektakel weer te doen slagen. Het was alle dagen ideaal weer. Ondanks dat er dit keer niet overdag gezwommen kon worden, waren er maar liefst 1170 deelnemers die ’s avonds vanaf 18.00 uur hun tien baantjes zwommen in de twee zwembassins.

Vrijdagavond op de slotdag was er weer een gezellig sfeertje op het buitenbad van De Waterdam. Na het volbrengen van de laatste tien banen (250 meter of 500 meter) werden de medailles uitgereikt. Trots namen de jongens en meisjes de medailles in ontvangst. Er was tevens vermaak van de Regio Bank met een groot springkussen en een vangspel.