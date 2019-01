Trekking van de handballoterij

In het notariskantoor Feitsma|Verhagen aan De Deimpt 6 vond maandagmorgen de trekking plaats van de grote handballoterij, die elk jaar in december gehouden wordt. Op maandag 10 december gingen de handballeden ’s avonds langs de deuren om de loten te verkopen.

Gerard Veerman was namens de handbalvereniging KRAS/Volendam present en de trekking werd verricht door notaris Reimer Feitsma. Er werden 58 prijzen verloot onder de 33.000 verkochte loten en de winnende nummers werden meteen in de computer verwerkt door Wilma de Roos-Kwakman. De trekking nam een half uurtje in beslag. In de NIVO staat de trekkingslijst afgedrukt.