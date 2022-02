Uitstekende eerste helft FC genoeg voor zege

Dankzij een uitstekende eerste helft heeft FC Volendam zich in een vroeg stadium ontdaan van de nummer laatst van de eerste divisie, Helmond Sport. De ruststand – 4-0 – leek ook de eindstand te worden, na een beduidend mindere tweede helft van de ploeg van trainer Wim Jonk. Vijf minuten voor tijd werd het nog 4-1.

Door Eddy Veerman

waar het de laatste maanden – ondanks de vele punten en ongeslagen status – heel moeizaam ging, kon de eerste helft van Volendam tegen de Brabanders wel meer dan bekoren. Maar voordat het los ging, moest Filip Stankovic eerst reddend optreden, nadat een van de zijn teamgenoten gemakzuchtig balverlies had geleden. Vanaf de negende minuut was het Volendam dat de klok sloeg. Na snel de bal rond laten gaan in de kleine ruimte zocht en vond Daryl van Mieghem de op scherp staande Robert Mühren, die de bal meenam en overtuigend richting de verre hoek stuurde: 1-0.

Twee minuten later kopte de Volendamse spits zijn 22e goal binnen. Bij de corner van Van Mieghem kwam hij naar de eerste paal en knikte binnen. In de dertiende minuut had Mühren zijn hattrick al kunnen voltooien, ware het niet dat Bilal Ould-Chikh voor een andere medespeler koos dan de meegelopen topscorer.

Vervolgens onderscheidde Stankovic wederom met een uitstekende safe, zoals hij zich later in de eerste helft nog een keer met alles wat hij had voor de bal gooide en hij weer niet te passeren bleek. Tussendoor viel de 3-0, toen Stankovic’ clubgenoot (huurlingen van Inter Milaan) Gaetano Oristanio zoals vaker het lichaam tussen bal en tegenstander hield, wegdraaide en dit keer uitstekend doordribbelde om vervolgens die bal in de verste hoek te krullen.

Op het half uur stond Mühren dit keer aan de basis van een Volendams doelpunt. Hij veroverde de bal op eigen helft, sprintte weg en passte op het juiste moment en met de juiste snelheid op Boy Deul, die de 4-0 aantekende. Vlak voor rust leek de derde goal van Mühren alsnog in de maak, toen Walid Ould-Chikh hem lanceerde. De spits deed alles goed, alleen zorgde de voet van de keeper ervoor dat de bal net naast zeilde.

Na rust keerde een drietal spelers (Boy Deul, Walid Ould-Chikh en Dean James) niet terug en kwam onder meer Franco Antonucci binnen de lijnen. Eigenlijk waren de beste kansen voor Helmond Sport, waarbij Stankovic opnieuw een keer op de juiste plek stond. Volendam werd lange tijd nauwelijks dreigend. Toen rechtsback Achraf Douiri geblesseerd uitviel, kwam de zeventienjarige Joshua Vertouwd van Jong Volendam binnen de lijnen. Ibrahim el Kadiri glipte er als invaller enkele keren langs op de linkerflank maar zijn voorzetten kwamen niet één keer bij een medespeler. In de tachtigste minuut was er een opleving, toen Antonucci een vrije trap op de kruising zag afketsen en een schot van hem ternauwernood door de keeper werd gered. Aan de andere kant had Stankovic wederom een prima redding, maar moest hij in de 85e minuut de rebound van Breugelmans laten gaan.