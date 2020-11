Samuele Mulattieri in de lente van zijn beloftevolle loopbaan

Van de Primavera naar Volendam

Tijdens de metamorfose naar een omgeving die topsport en voetbal ademt, heeft de selectie van FC Volendam tevens een internationaal karakter gekregen. Naast enkele spelers van Britse komaf, werden talenten uit Zuid-Europa aangetrokken, met de Griek Giannis Iatroudis en de Italiaan Samuele Mulattieri. Laatstgenoemde, 19 jaar en gehuurd van Inter Milaan, toonde zich meteen een aanwinst voor de ploeg van trainer Wim Jonk, zelf voormalig speler van Internazionale. Vrijdag wacht TOP Oss. En komt hij gewoon op het fietsie naar het stadion.

Door Eddy Veerman

Hij sleurt, jaagt, is positioneel sterk, schuwt het duel niet en is geslepen voor het doel. In korte tijd maakte de jeugdinternational van Italië (Onder 18 en Onder 19) al vier goals, maar verrijkte ook het spel van het team.

Foto's: Fietsend over de dijk.

In actie voor (de jeugdopleiding van) Inter Milaan.

Samuele Mulattieri speelt het slim tegen Jong PSV.