Unieke behandelingen met resultaat bij vader en zoon Kluessien

Van timmerman tot sporttherapeut

Of je nu last hebt van een hernia, gewrichtspijn, overbelaste knieën of zelfs migraine of clusterhoofdpijn. Bij Kluessien Sportmassage ben je aan het juiste adres. Johan (55) en zijn zoon Henk (26) ‘Piola’ Kluessien zijn specialist in het verhelpen van lichamelijke klachten, door middel van een unieke combinatie van triggerpointbehandelingen en gewrichts- of wervelcorrecties ,,We hebben door de jaren heen een techniek ontwikkeld om migraine te verminderen of zelfs tegen te gaan”, licht Johan toe. ,,Inmiddels hebben we al veel mensen kunnen helpen. Zelfs mensen die last hadden van clusterhoofdpijnen.”

Door Kevin Mooijer

,,Tijdens mijn derde winter als timmerman wist ik het”, vertelt Henk. ,,Het was op een dag in december toen ik in de vrieskou met natte handschoenen aan op een dak stond. We moesten een dak voorzien van nieuwe pannen en iedere keer als je over die nok heen keek, kreeg je die ijskoude, snijdende wind in je gezicht. Die avond zei ik thuis tegen mijn vader: ‘pa, ik ga dit niet de rest van mijn leven doen. Ik wil sporttherapeut worden’, waarop hij reageerde: ‘Is goed. Doen we’.”

Henk traint sinds jaar en dag steevast vijf dagen per week in de sportschool en Johan is al ruim dertig jaar gepassioneerd hardloper. Beiden hebben al jaren verregaande interesse in de sporttherapie. Johan: ,,Ik naderde de 50 en zag overal om me heen bij generatiegenoten in de bouw dat de lichamelijke ongemakken begonnen op te spelen. Met de overstap van aannemer naar sporttherapeut zou dat mijn deur voorbij kunnen gaan.” Zo gezegd, zo gedaan. Johan en zijn zoon Henk schreven zich in voor de eerste stap richting een carrière in de sporttherapie. ,,We begonnen met de opleiding tot sportmasseur. Na de succesvolle afronding daarvan voegden we hier een opleiding triggerpointspecialisme aan toe en sindsdien is daar de afgelopen jaren telkens een opleiding bijgekomen. Je moet in dit vakgebied blijven leren om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en trends. En je wilt jezelf als sporttherapeut natuurlijk blijven verbeteren en verbreden.”

De heren achter Kluessien Sportmassage zijn gespecialiseerd in triggerpointbehandelingen, wervel- en gewrichtscorrecties en sportmassages. ,,Het is bij ons de standaard om een behandeling te beginnen met het oplossen van alle scheefstanden in het lichaam”, licht Johan toe. ,,In veel gevallen brengt deze eerste stap al een groot deel van de oplossing. De pijnklachten nemen vaak direct af wanneer de wervels gecorrigeerd worden. Om veilig te stellen dat het lichaam de correcties accepteert vervolgen we de behandeling door spierblokkades in het desbetreffende gebied op te lossen. Dit onderdeel valt onder de triggerpointbehandeling.”

Bij een triggerpointbehandeling worden de spieren in het probleemgebied getriggerd zodat de spanning afneemt. ,,Neem bijvoorbeeld iemand die last heeft van hernia in de onderrug. In dat geval corrigeren we indien nodig eerst alle wervels, om vervolgens de spieren in de onderrug en bovenbenen te triggeren. De spieren worden volledig losgemaakt zodat er geen spanning meer op de wervels staat. Een triggerpointbehandeling kan als pijnlijk worden ervaren, maar het boekt zeker resultaten.”

,,We hebben al talloze mensen van hun pijnklachten afgeholpen met deze techniek. In sommige gevallen zijn operaties zelfs uitgesteld of geannuleerd. Bij een operatie komen zoveel risico’s kijken. Wij willen mensen op het hart drukken het eerst zonder operatie te proberen en eens bij ons langs te komen. We willen altijd kijken wat we kunnen doen om te helpen bij lichamelijke klachten. In de meeste gevallen kunnen we de pijn effectief bestrijden. Een veelvoorkomend voorbeeld van een dergelijke situatie is iemand die op de wachtlijst staat voor een knieprothese. Wij kunnen de pijnklachten prima behandelen, zelfs wanneer er al een prothese geplaatst is die niet het verwachte resultaat heeft opgeleverd.”

Behandelingen bij Kluessien Sportmassage zullen binnenkort onder de zorgverzekering vallen

Ga voor meer informatie naar de Kluessien Sportmassage Facebookpagina of bel Johan Kluessien: 06 53 15 46 10 of Henk 0650854837. Mailen kan naar johan@piola.nl of henkkluessien@msn.com