Verenigingsloop van ’n Loopie vanaf Oudendijk

Op zondag 13 januari was de eerste verenigingsloop van ’n Loopie dit jaar met een rondje richting Hobrede. Het was toen guur weer zodat er maar 4 lopers aan meededen. Afgelopen zondag stond een Rondje Oudendijk op het programma en waren om 8.30 uur een 15-tal lopers present bij sporthal Opperdam.

Met de auto werd naar Oudendijk gereden, waar bij restaurant La Mère Anne de start was. Met stralend zonnig weer kon gelopen worden. Op sommige plaatsen was het best wel glad door de nachtvorst. In een lekker tempo werd gelopen door de Midden-Beemster waar in het Dorpscafé van Schermerhorn een koffiepauze was met een lekker (nog warm uit de oven) appeltaartje (gesponsord door Succes Schoonmaak). Vervolgens ging de route van 26 km via Ursem en Avenhorn terug naar Oudendijk.