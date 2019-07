Vierdaagse zit er weer op

Onder ideale weersomstandigheden werd de laatste dag van de Vierdaagse gelopen. Na eerst anderhalf uur door Nijmegen werd door de prachtige Haterse bossen gelopen richting Overasselt waar de eerste stop was in de brandweerkazerne dit keer.

Daarna liepen de 40 km lopers door Linden dat versierd was in het thema Party. Op de Via Gladiola was het mega druk. Zover bekend zijn alle Volendammers gefinishd. De oudste deelnemers waren Herman Wulterkens, Dick Veerman (van Pietje) en Joop Tol. Zij behaalden hun kruisje op de 30 km.

Naar schatting vijf nieuwelingen behaalden hun eerste Vierdaagsekruisje. In de Nivo van woensdag meer hierover.