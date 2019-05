Vloer van “De Schemerpit” kan vernieuwd worden

Met vereende krachten is op zaterdag 4 mei door leden van tafeltennisvereniging “Victory ‘55” de verrotte ondervloer uit de speelzaal verwijderd. Dat betekent een fikse strop voor de club, want zonder vloer kan er niet “ping-pong” gespeeld worden.

Het bestuur was naarstig op zoek naar een aannemer die de ondervloer kan aanleggen. Die is toch nog gevonden en volgende week wordt dit uitgevoerd. De toplaag bleek gelukkig niet aangetast te zijn, hetgeen natuurlijk veel geld scheelt. De speelzaal is nu al enkele weken dicht.

Ondanks dit euvel werd “De Schemerpit” afgelopen zaterdag en zondag toch opengesteld als start- en finishplaats van de Zuiderzeewandeltocht van ’n Loopie. Als er mensen zijn die een schenking willen doen aan “Victory ’55” voor de vloer dan kan men een bedrag overmaken naar TTV Victory ’55 rek.nr. NL03RABO0315600365.