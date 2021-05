Toch een medaille voor Luc Kroon

Volendammer niet tevreden over EK-debuut

Hij gaat niet op de foto met de medaille om zijn nek. Als een ware topsporter is Luc Kroon daar heel resoluut in. ,,Weliswaar was ik één van de zwemmers van de 4 x 100 meter mixed estafette, die met een derde plaats in de series de finale wist te halen, maar uiteindelijk zat ik tijdens de finale wel op de tribune toen anderen naar het zilver zwommen. Natuurlijk is het leuk dat ik als lid van het team dan ook een medaille krijg, maar je houdt toch het gevoel dat je er zelf niet voor gezwommen hebt. Dat voelt een beetje dubbel.”

Door Ringen om Volendam





De zilveren teammedaille vormt voor de 19-jarige zwemmer wel een positief aspect van wat voor hem toch een teleurstellend Europees Kampioenschap is geworden. Als eerste Volendammer ooit was hij actief of een EK zwemmen en daarvoor had hij duidelijke doelen gesteld. Kroon: ,,Ik ben niet tevreden, omdat ik op drie afstanden niet verder ben gekomen dan de series. Met de 400 meter en de estafette gemengd had ik dat wel verwacht, maar op de 200 meter had ik toch op tenminste de halve finale gerekend. Ook omdat ik me heel goed voelde, ben ik teleurgesteld over de tijden die ik uiteindelijk gezwommen heb. We moeten straks ook goed analyseren wat er fout is gegaan.”

Toch was het EK in Boedapest een bijzondere ervaring. Kroon: ,,Door alle coronamaatregelen was het allemaal heel apart. Om een week in zo’n entourage bezig te zijn is niet alleen leuk, het is vooral een bijzondere ervaring. Maar nogmaals, sportief gezien had het gewoon beter gemoeten.”

Omdat hij ver van zijn persoonlijke records verwijderd bleef, zijn de Spelen van Tokio voor hem onhaalbaar geworden. Dat zou sowieso een hele klus worden, nadat de zwembond besloot niet langer prioriteit te geven aan de 4 x 200 meter vrije slag. Dat was het onderdeel waarop Kroon zijn eerste olympische ticket had willen scoren. ,,Het is jammer dat het niet is gelukt. Dat hele team is trouwens uit elkaar gevallen, dus ga ik voor de volgende Olympische Spelen de 100 meter vrije slag erbij betrekken. Die zijn over alweer drie jaar in Parijs en dan moet het echt gaan lukken.”

Door het missen van de Spelen in Tokio zit het langebaanseizoen er voor hem bijna op. Kroon: ,,Ik ga nu naar Malaga voor een trainingskamp van twee weken en dan moet ik daarna afwachten welke wedstrijden er nog georganiseerd worden. Rond de Spelen ligt voor mij alles stil en vervolgens begint het kortebaanseizoen weer. Na Malaga wordt het voor mij dus een stuk rustiger en neem ik de tijd om de afgelopen maanden goed te evalueren. Want dat er dingen niet goed zijn gegaan, is wel duidelijk.”