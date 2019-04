Volendamse wielergekken maken zich op voor De Hoogmis

Van strafpleiters tot actuarissen en van uitvoerders tot visboeren. Het zit er allemaal tussen. Ooit begonnen ze bij het Noordhollands Dagblad met het invullen van hun Tourploeg voor het spel ‘Tour de Kans’, maar inmiddels is het voor deze veertien Volendammers een manier van leven. Zondag maken ze zich op voor de klassieker Ronde van Vlaanderen.

Door Jan Koning

Jeroen Tuijp (43) is een van de veertien Volendammer (dertien en een collega uit Bussum) wielergekken die meedoen aan het Jaarspel bij Zweeler. ,,De groep waar we nu mee spelen, bestaat uit eigenlijk de grootste fanatiekelingen vanuit dat spel.” Johan Mühren, strafpleiter, begint te lachen. ,,Er zitten er bij ons zeker een paar tussen die rijp zijn voor het gekkenhuis.”

Hij doelt hiermee op het fanatisme dat wordt geëtaleerd bij het samenstellen van de wielerploegen voor het grote wielerspel van Zweeler. Mühren: ,,We doen – samen met zo’n 1300 ‘wielerkenners’ mee aan het zogeheten Jaarspel. Daarin krijg je een budget van 350 miljoen om een team van 25 renners samen te stellen. Renners waarvan jij denkt dat ze het hele jaar presteren.”

Op de dag dat de ploegen bekend worden gemaakt, ontploft de groepsapp waar de heren hun visie delen. ,,Dan hebben we het niet over honderd, maar over duizend berichten op een ochtend en er worden over het algemeen geen complimenten uitgedeeld”, vertelt Michel Tuijp (40) met een gevoel voor understatement.

De winnaar van het algemeen klassement van Tour de Kans 2014 gaat verder. ,,Hoe kun je die nou kiezen? Je begrijpt er niets van! Dat is een kneus en ga zo maar door. Alhoewel, als iemand er echt een pareltje uitpikt die niemand anders in zijn ploeg heeft, dan kan er nog wel eens een schouderklopje van af. Frank Tol (Babbet) heeft voor het huidige jaarspel bijvoorbeeld een onbekende Colombiaan (Higuita, red.) in zijn ploeg gekozen. Die presteert geweldig en haalt veel punten voor hem binnen. Dan verdien je gewoon de complimenten.”

Naast het Jaarspel is er ook nog het Voorjaarsklassiekerspel, de Giro d’ Italia, Tour de France en de Vuelta. Deze vier spellen kunnen onafhankelijk gespeeld worden, maar tellen eveneens mee voor het Jaarspel. Het samenstellen van de ploegen is voor de heren dan ook niet zo maar even iets. Het is een groot onderdeel van hun leven.

‘Hij laat zelfs de Poolse kranten

vertalen door Google Translate

om aan de weet te komen

wat zijn Poolse renners hebben gezegd’

Ger van Rijn - naar eigen zeggen - de meest normale van de veertien, licht het toe. ,,Kijk, iedereen hier in het café kan een ploeg samenstellen voor Tour de Kans bestaande uit Froome, Dumoulin, Thomas, Quintana, enzovoorts. Daar hoef je geen wielerkenner voor te zijn. Het gaat er juist om dat je voor het seizoen de verrassing eruit weet te pikken. Die pakken namelijk heel veel punten voor je die een ander niet pakt. Ik kijk zo nu en dan eens op wat wielersites, probeer het nieuws een beetje te volgen en doe de rest op intuïtie. Er zitten er bij ons echter tussen die er dag en nacht mee bezig zijn. We hebben actuarissen die er hele data-analyses op loslaten en Johan Smit (37) maakt het helemaal bont. Die heeft ook gewoon een vriendin en kind, maar zodra het spel in december online komt tot de start van het seizoen op 10 januari tijdens de Tour Down Under is hij er fulltime mee bezig. Hij volgt alle wielersites, leest alle interviews over en met de renners. Waar gaan ze koersen? Zijn er nog nieuwtjes? Wie rijdt waar? Wat is het etappeschema? Past de koers bij de kwaliteiten van de renner? Hoeveel tijdritten worden er gereden? De hoeveelheid finishes bergop. Alles! Hij laat zelfs de Poolse kranten vertalen door Google Translate om aan de weet te komen wat zijn Poolse renners hebben gezegd. Hoeveel uur hij hier mee bezig is? Hoeveel uren zitten er in een maand?”

Johan Mühren: ,,Om de gekte die heerst voor aanvang van het spel even samen te vatten. Het gaat bij ons zelfs zo ver dat sommigen een persbericht op de computer aanpassen en het vervolgens in de chatbox droppen. Dan staat er een bericht dat Froome – die jij van plan bent in je ploeg te kiezen – met een knieblessure afhaakt voor de Tour de France. Als je dat leest – er van uitgaande dat het waar is – kun je je ploeg weer aanpassen. Wij moeten alle nieuwsberichten dus ook nog eens controleren op echtheid, want we hebben het Fake News uitgevonden.”

Voor het Jaarspel heeft Zweeler een kalender gemaakt met vijftig koersen In al deze koersen kunnen de gekozen renners punten pakken. Naast de bekende koersen, zijn dit ook etappes in Australië, Oman, Californië, Colombia en meer. Deze worden niet uitgezonden op de reguliere televisiezenders. ,,Alle livestreams worden gevolgd. Sommigen gaan zelfs hun bed uit om de finish van bijvoorbeeld Tour Down Under live te kunnen zien. We hebben afgelopen zaterdag het voorjaar officieel geopend met verschillende exclusieve wijnen en hapjes tijdens Omloop het Nieuwsblad. Dat zijn geweldige dagen. We zijn verder al eens samen bij de start van de Tour de France in Utrecht geweest. We gaan tevens volgend jaar naar De Ronde van Vlaanderen en hopen er bij te zijn wanneer ze de Vuelta in 2020 ‘wegschieten’ in Nederland. Wat onze vrouwen ervan vinden? Laten we zeggen dat ze het niet allemaal even leuk vinden”, lacht Jeroen Tuijp tot besluit.