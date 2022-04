Wim Jonk: ‘Er zat logischerwijs veel spanning op’

Wim Jonk zag spelers hun rentree maken (Derry-John Murkin en Brian Plat) maar ook – wederom – spelers geblesseerd uitvallen. Zoals de broers Ould-Chikh, waarvan Bilal aan het hoofd, waardoor de trainer zes wissels in vier momenten mocht toepassen. De oefenmeester moest ook constateren dat ondanks de urgente situatie nog steeds bepaalde spelers op sommige momenten inactief verdedigden.

Door Eddy Veerman

,,We wisten dat de backs van De Graafschap graag ‘hoog’ spelen en hadden besproken wat dat voor ons betekende. Toch zie je op bepaalde momenten nog passief in plaats van pro-actief verdedigen. Wat dan ook ontbreekt, is dat de verdedigers daarachter vanwege hun onervarenheid vooral bezig zijn met zichzelf en niet de jongens die voor hen staan aan kunnen sturen. Daardoor kwamen we achteruit te lopen. Dat heeft ook met vertrouwen en het gebrek daar aan te maken. Er zat logischerwijs veel spanning op: zes wedstrijden zonder overwinning en maar drie punten. Dan komt De Graafschap, dat tegen Emmen een goede wedstrijd speelde en ook in de eerste helft vaster was aan de bal. Je voelt wel dat onze spelers willen, maar dat willen omzetten naar wilskracht en elkaar in de wedstrijd daar op aansturen, dat gebeurt te weinig.”

,,De drie keer dat we de eerste helft wél de druk er op gaven, was het gevaarlijk. Maar uiteindelijk ben je de eerste helft niet meer dan drie keer gevaarlijk geweest, was het spel helemaal niet goed. In de tweede helft was het beter, maar gebeurde heel veel op basis van inzet. Was het wel met het hart, maar minder met het hoofd. We konden de bal te weinig vasthouden, ook voorin. Zij kregen kansen, wij ook twee grote, daar hadden we de wedstrijd moeten killen. Dan weet je dat De Graafschap op het einde met lange mannen ‘God zegene de greep’ gaat spelen. Gelukkig pakte Stankovic een aantal goede ballen.”