Amateurvoetbal

Zaterdag 1 laat zeer matige partij zien

Nadat vorige week de koppositie weer was heroverd moet Volendam deze nu weer overlaten aan Ter Leede omdat deze wel de lastige wedstrijd tegen Jodan Boys wist te winnen en Volendam verloor van Capelle.

Volendam kreeg wel de kansen maar deze waren niet besteed aan Stefan Plat, Henny Schilder, Niels Springer en Eric Veerman. Ook de lat was een sta-in-de-weg en de keeper van Capelle was ook in goede doen.



Net na de rust liet een aanvaller van Capelle vier verdedigers staan en tekende voor de 0-1. Zoals gezegd waren er wel kansen maar vielen er geen doelpunten meer en Volendam moet weer in de achtervolging op Ter Leede.