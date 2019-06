Zaterdag 1 op rand derde divisie

Nadat dinsdag uit in Noordwijk met 0-3 was gewonnen van SJC werd zaterdag de beslissende wedstrijd gespeeld. Omdat het hoofdveld wordt gerenoveerd vond deze wedstrijd plaats op veld 2.

De stormachtige wind maakte het voetbal heel moeilijk maar toch wisten de Volendammers 5x het net te vinden. Voor de rust was het twee keer Niels Springer die doeltreffend was maar SJC bracht de spanning nog terug.



Na de Thee was het echter snel over toen Niels zijn derde liet aantekenen, Azeddine Sout eerst een grote kans mist maar even later prachtig scoorde en Jeffrey Veerman de doelman, misschien tot zijn eigen verbazing, kansloos liet. Aanstaande dinsdag speelt de RKAV Volendam eerst uit tegen Sparta Nijkerk en zaterdag wordt dan de allesbeslissende wedstrijd thuis gespeeld.